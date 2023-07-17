Gaziantep'te Yılın İlk Antep Fıstığı Hasat Edildi

Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinden olan Antep fıstığının yılının ilk ürünü, Karkamış ilçesine bağlı Teketaşı köyünde çiftçilik yapan Abdurrahman Açıkgöz tarafından hasat edildi. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından ödüllendirilen bu fıstık, bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.

Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığında yılının ilk ürünü hasat edildi. Karkamış ilçesine bağlı Teketaşı köyünde çiftçilik yapan Abdurrahman Açıkgöz tarafından yetiştirilen 2023 yılının ilk mahsul kırmızı kabuklu Antep Fıstığı, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan 'Yeşil Altın' Antep Fıstığında yılın ilk erkenci hasadı gerçekleştirildi. Hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan sezonun ilk fıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Üyeleri Mehmet Özmen, Ahmet Ulu ve Genel Sekreter Özgür Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Teketaşı köyünde sezonun ilk fıstığını yetiştiren çiftçi Abdurrahman Açıkgöz yarım altınla ödüllendirildi. Törende konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığının ismini aldığı ata yurdu Gaziantep başta olmak üzere üretiminin yapıldığı diğer tüm illerde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini söyledi. Antep fıstığının kök saldığı bu topraklarda asırlardır bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edildiğini kaydeden Akıncı," Antep fıstığı Gaziantep'imizin göz bebeği marka değerlerinin başında gelmektedir. Ata yadigarı olarak gördüğümüz Antep fıstığı, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı bölgemizde en fazla üretimi yapılan tarımsal üründür. Bu nedenle yılın ilk ben fıstığını yetiştiren üreticilerimizi geleneksel olarak her yıl borsa olarak ödüllendirmekteyiz. Buradaki temel gayemiz hem yıllardır süre gelen bir geleneği yaşatmak hem ürünümüze dikkat çekmek hem de üreticilerimizi küçük de olsa bir hediyeyle onura etmek" dedi.

Yılın ilk Antep fıstığı üreticisi Abdurrahman Açıkgöz'ü tebrik eden Akıncı, yeni sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Barak yıldızı Antep fıstığı

Yılın ilk Antep fıstığını yetiştiren çiftçi Açıkgöz ise yaptığı konuşmada ilk mahsul Antep fıstığını yetiştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Karkamış'ın Teketaşı köyünde Antep fıstığı yetiştiriciliği yaptığını belirten Açıkgöz, yaklaşık 150 dönüm arazide yetiştirdiği Antep fıstığı ağaçlarının 'Barak Yıldızı' olarak adlandırılan özel cins Antep fıstığı olduğunu açıkladı.

Bu fıstık cinsinin diğer fıstıklara oranla yaklaşık 25-30 gün önce olgunlaşarak doğal rengine kavuştuğunu dile getiren Açıkgöz, "Geçen seneki ilk fıstıkla bu seneki ilk fıstık arasında yaklaşık 3 günlük bir gecikme farkı var. Yeni hasat sezonunun bir ay içinde başlamasını bekliyoruz. Bizim ağaçlarımızdaki tüm ürünlerimiz ben olarak tabir ettiğimiz gerçek olgunluğuna ve rengine kavuşmuş durumda. Bugün dalından kopardığımız yılın ilk mahsul Antep fıstıklarını bereketli geçecek bir sezonun müjdeleyicisi olarak borsaya getirdim. Tüm çiftçilerimiz adına verimli bir hasat yılı olmasını diliyor, Gaziantep Borsamıza fıstık üreticilerimize gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi - GAZİANTEP