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Gaziantep'te Orman Ürünleri Sertifikasyonu Semineri Düzenlendi

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) iş birliğinde düzenlenen "Orman Ürünleri, Kağıt, Mobilya ve Tekstil Sektörleri için PEFC Sertifikasyonu Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) iş birliğinde "Orman Ürünleri, Kağıt, Mobilya ve Tekstil Sektörleri için PEFC Sertifikasyonu Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) gerçekleştirilen seminere, GSO Yönetim Kurulu Üyesi/GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, SOYDER Başkanı Ahmet Aydın, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Genel Sekreter Yardımcısı/Endüstriyel Gelişim Hizmetleri Koordinatörü İbrahim Çalı, kurum ve firma temsilcileri katıldı.

PEFC sertifikasyonunun tanıtımı, kapsamı ve işleyişinin anlatıldığı toplantıda, sertifikasyonunun avantajları ve etki alanları, AB'ye ihracatta PEFC sertifikasının önemi, Türkiye'de PEFC'nin mevcut durumu ve sertifikasyonunun temin süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı/GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, "Bildiğiniz üzere küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında sera gazı emisyonlarının azaltılması için bir dizi tedbir alınmaya başlanmıştır. Ülkemiz de Paris İklim Anlaşması ile bu sürece dahil olmuş, anlaşmada belirtilen taahhütleri yerine getireceğini bildirmiştir. Bu süreç dünyamızın geleceği ve içeriğinde yer alan ekonomik yaptırımlar nedeniyle kritik önem taşımaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026 yılında sınırda karbon düzenlemesinin uygulanmaya başlanması öngörülmektedir" dedi.

Orman ürünleri, kağıt, mobilya ve tekstil sektörlerinde PEFC sertifikasyonunun ormanların sürdürülebilirliği için önemli bir belge olduğunu ifade eden Koçak, "Bu belge, hammaddesi orman ürünleri olan sektörlerimizi yakından ilgilendirmekte olup, bu sektörlerde ihracat yapan firmalar için önem arz etmektedir. PEFC sertifikasyonu, firmaların Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde de olumlu katkıda bulunmaktadır. Gaziantep'in ihracatında, orman ve ağaç ürünleri yüzde 5 oranında paya sahiptir. Dolayısıyla orman, ağaç ve mobilya ürünlerinin ilimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın rekabetlerini sürdürebilmeleri ve doğamızı korumak adına bu sertifikasyona sahip olmalarını bizler de çok önemsiyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneğine ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SOYDER Başkanı Ahmet Aydın da konuşmasında, ormancılık sektörü adına yürütmüş oldukları faaliyetleri anlatarak, "Orman yönetimi hepimizin, ülkemizin ve dünyamızın geleceğini yakından ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği olarak geçmiş dönemde, dünyada en yaygın sertifikasyon sistemlerinden biri olan Orman Yönetim Sertifikasyonu Onay Programı'nın (PEFC) bizim ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmaları hayata geçirmiştik. Bu noktada sektör paydaşlarımız ile birlikte hareket ettik. Bunun yanı sıra gerekli müracaatların sonucunda 11 Kasım 2020 tarihinde ise 54. ünite olarak tüm Türkiye'de PEFC adına faaliyet yürütme yetkisi SOYDER'e verildi. Bizler aynı zamanda PEFC Türkiye adı altında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PEFC Türkiye olarak yerel ormanlar için belgelendirme sistemi ve orman ürünlerine bağlı üretim gözetim zinciri için standartlar ve prosedürler geliştiriyor, yayınlıyor ve isteyenler için uygunluğunu denetliyoruz. Toplantımızda da firmalarımızla bu konuları paylaşarak faydalı olmayı hedefledik. Organizasyonun düzenlenmesinde bizlerle iş birliği yapan Gaziantep Sanayi Odası ve iştiraki Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından orman sertifikasyonu Onaylama Programı'nın (PEFC) tanıtımı, kapsamı ve işleyici gibi konularda bir sunum gerçekleştirildi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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