Gaziantep'te MSB Tedarik Zinciri Buluşması Gerçekleştirildi

Gaziantep'te MSB Tedarik Zinciri Buluşması Gerçekleştirildi
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Gaziantep Sanayi Odası ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 'MSB Tedarik Zinciri Buluşması' toplantısında yerli ve milli üretimin önemi vurgulandı. Toplantıya sanayi temsilcileri katıldı ve tedarik süreçleri hakkında bilgi verildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adana Tedarik Bölge Başkanlığı iş birliğinde "MSB Tedarik Zinciri Buluşması" gerçekleştirildi.

Toplantıya Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, MSB Adana Tedarik Bölge Başkanı İkmal Albay Habib İzzet Zorluoğlu ve beraberindeki yetkililer, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can Koçak ve İbrahim Kara, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ile firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Milli Savunma Bakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı ile iş birliğinde düzenlediğimiz bu önemli buluşmada sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dünyada yaşanan gelişmeler, yerli ve milli üretimin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarıları takdirle izliyor, bu alanda üretim yapan tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Ünverdi, "Gaziantep olarak güçlü sanayi altyapımızla, sadece makine ve metal değil, tekstil, gıda, ayakkabı, plastik gibi birçok sektörde Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Bu doğrultuda firmalarımızın savunma sanayisinin tedarik zincirine daha fazla entegre olmasını arzu ediyoruz. Bugün burada kuracağımız iş birliklerinin hem şehrimiz hem de ülkemiz adına hayırlı sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

MSB Adana Tedarik Bölge Başkanı İkmal Albay Habib İzzet Zorluoğlu da konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik süreçleri ve tedarikçi olma kriterleri hakkında detaylı bilgiler vererek, "Amacımız, bölgesel olarak üretim kapasitesi yüksek sanayicilerimizle daha yakın çalışmak ve onları savunma sanayisinin bir parçası haline getirmektir. Gaziantep gibi sanayi gücü yüksek bir şehirde böylesi bir toplantıyı gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yerli ve milli üretimin artırılması, stratejik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması için siz değerli sanayicilerimizin katkıları büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Toplantı kapsamında yapılan sunumların ardından katılımcı firmaların temsilcileri, MSB yetkililerine üretim kapasiteleri ve faaliyet alanları hakkında bilgi vererek, karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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