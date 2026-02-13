GSO'da Dijital Dönüşüm Teşviği Tanıtım Programı anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, "Dijital Dönüşüm Teşviği Tanıtım Programı" gerçekleştirildi.

Sanayi işletmelerinin üretim süreçleri ile tedarik zincirlerini dijital teknolojilerle güçlendirmesine katkı sunmayı amaçlayan programa GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, MEXT Teknoloji Merkezi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Cinpir ile Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve firma yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, sanayinin sürdürülebilirliği ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışındaki rekabet gücünü artırabilmesi için dijital dönüşüm süreçlerinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, firmaların bu sayede daha verimli ve daha güçlü bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Dijital Dönüşüm Teşviği Programı'nı değerlendiren Sağım, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dijital dönüşüm destek programı ile teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilmesini sağlayarak firmaların üretim ve tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmeyi; verimliliklerini artırmayı ve küresel rekabette avantaj kazanmalarını hedefliyor. Bu kapsamda imalat sanayinde en az 5 yıldır faaliyet gösteren KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm yatırımları teşvik edilerek destekleniyor. Küçük ölçekli işletmelerimize yönelik KOSGEB tarafından kapasite geliştirme ve dijitalleşme başta olmak üzere çeşitli alanlarda destekler sunuluyor. Bu doğrultuda bizler de Gaziantep Sanayi Odası olarak firmalarımızın dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Özellikle Model Fabrikamızda öğren-dönüş, dijital dönüşüm, verimlilik ve yalın üretim konularında işletmelerimizin dönüşüm yolculuğunda önemli roller üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından MEXT Teknoloji Merkezi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Cinpir ile Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, yaptıkları sunumda; Dijital Dönüşüm Programı'nın kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntıların yanı sıra öncelikli yatırım alanları, stratejik dönüşüm hedefleri ve bu doğrultuda firmalara sunulan finansal ve teknik destek imkanları hakkında bilgiler verdi. Sunumda ayrıca programın işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik sağlayacağı katkılar ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP