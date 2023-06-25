Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu

Gaziantep'te Kurban bayramına günler kala baklava üretimi arttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bayramların vazgeçilmez lezzetli Antep baklavasının üretimi Kurban bayramına günler kala arttı. Antep baklavasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar günler öncesinden siparişlerini vermeye başladı. Vatandaşların baklavaya olan ilgisi artarken talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf etmeye başladı. Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, Ustaların hummalı bir şekilde çalıştıklarını vardiyalı sisteme geçerek üretimi 6 kat arttırdıklarını söyleyerek günde 5 ton baklava üretimi yaptıklarını ifade etti.

Gazianteplilerin geleneklerine sahip çıkan bir millet olduğunu vurgulayarak baklavanın da geleneksel bir tatlı olduğunu söyleyerek vatandaşların bayramda daha fazla tükettiğini belirten Behzat Bozkurt, "Baklava bizim Türk geleneğimiz, bayram geleneğimiz, bizde gelenekçi bir milletiz geleneklerimize sahip çıkıyoruz bu nedenle bayramda baklava tüketimi normal tüketimin 5-6 katı artıyor" dedi.

"Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sipariş yoğunluğu var"

Ülkenin dört bir yanından siparişler aldıklarını ve en iyi şekilde talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirten Behzat Bozkurt, "Kurban bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından siparişler alıyoruz. Başta Almanya İngiltere ve ABD olmak üzere siparişlerimizi almaya başladık. Baklavaya ilgi yoğun ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli baklavayı fiyatından anlayabiliriz"

Vatandaşlara merdiven altı üretim yapan kalitesiz baklavaları almamaları yönünde uyarıda bulunan Behzat Bozkurt, "Vatandaşlarımızın baklava alırken çok dikkatli olması gerekiyor. Merdiven altı baklavalara itibar etmemeleri gerekiyor. Kaliteli baklavayı fiyatından anlayabiliriz. Gerçek Gaziantep baklavası hakiki sadeyağ ve boz iç fıstıktan imal edilir. 2. sınıf baklavada pancar şekeri yerine mısır şurubu kullanılır. Sadeyağ yerine bitkisel yağ kullanılır. Gerçek Gaziantep baklavası doğal pancar şekerinden yapılmaktadır. Doğal şekerle yapılan baklava 1-2 gün kaldıktan sonra şekerlenebilir. Bir baklava uzunca süre şekerlenmiyorsa yerken boğazı yakıp, midenizi rahatsız ediyorsa bilin ki glikoz şurubu veya mısır şurubuyla imal edilmiştir" şeklinde konuştu.

"Kurban bayramı öncesi günlük ortalama 5 ton üretim yapıyoruz"

Kurban bayram öncesi üretimin arttığını ve ustaların yoğun şekilde mesai harcadıklarını belirten Behzat Bozkurt, "Kurban bayramı öncesi üretimimiz arttı. Ortalama normal üretimin 5-6 katı kadar üzerine çıktık. Baklava imalatında çalışan ekiplerimiz yoğun çalışma süreci yaşıyor. Vardiyalı sisteme geçtik ve vardiyalı olarak günlük ortalama 5 ton üretim yapıyoruz. Vatandaşlara uyarı olarak söylemek isterim ki sağlığımızı düşünüyorsak ucuza baklava yememeliyiz. Kaliteli baklavayı kimse ucuza mal edemez" diye konuştu.