Gaziantep'te Baklava Ustaları Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesai Yapıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te baklava ustalarının yoğun mesaisi başlarken, ustalar gece gündüz çalışarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'te bayramların vazgeçilmezi baklava siparişlerinin artmasıyla ustaların yoğun ve bir o kadar da "tatlı" bayram mesaisi başladı. Türkiye'nin baklava başkenti olarak bilinen kentte, tatlı ustaları gece gündüz çalışarak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken baklava siparişlerini yetiştirmek için büyük çaba harcayan baklavacılar, yoğun bir mesai sarf ediyor. Baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından aldıkları siparişlerini yetiştirmek için çalışan sayısını iki katına çıkarırken mesai saatini de artırdı. Tezgahlarının başına gün doğmadan geçen ustaların ürettiği baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Kentin en önemli tatlıları arasında bulunan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında gelirken Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da tatlı siparişleri için kentteki baklavacıların yolunu tutuyor. Baklava imalathanelerinde yoğun bayram mesaisi harcanırken büyük emek ve zahmet sonucunda hazırlanan baklava ve birbirinden lezzetli diğer tatlı çeşitleri kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyadaki birçok ülkeye gönderiliyor.

Baklava ustası Ömer Faruk Çiftçi, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Çiftçi, "Her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bizim mesailerimiz iki katına çıktı. Gelen taleplere göre elimizden geldiği kadar en iyi baklavayı üretip tamamen geleneksel usullerle makine kullanmadan insan gücüyle yaptığımız ürünleri dünyanın her tarafına göndermeye çalışıyoruz. Günlük yapılan üretim normalde 30 ton ama bayram öncesi baklava üretimi iki katına çıkıyor. Zaman zaman üretim 60 ton ve son günler yaklaşıldığında üretim 70-80 tona kadar çıkıyor. Üretilen baklavanın üçte ikisini yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Üçte birini de Gaziantep halkımıza veriyoruz. Elimizden geldiği kadar baklava insan gücüyle yapıldığı için bütün taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Son zamanlarda tatlı bir yorgunluk var. En güzel bir şekilde Kurban Bayramı için aldığımız siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Baklavanın dünyanın dört bir yanından talep gördüğünü belirten Çiftçi, "Gelen siparişlere göre hem mesai hem de personel sayımız arttı. Elimizden geldiği kadar artan siparişlere hızlı karşılık vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı hemen hemen aynı görülür. Çünkü insan et yedikten sonra biraz şekeri düşer, şekeri de karşılayan baklavadır. Bizde baklavayı üretip sofralara gönderiyoruz" diye konuştu.

Bayram için baklava siparişi vermeye geldiğini belirten vatandaşlardan Bülent Karaca, baklavanın bayram sofralarının olmazsa olmazı olduğunu ve bayram için ziyarete gelen misafirlere baklava ikram ettiklerini belirtti. - GAZİANTEP