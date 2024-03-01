Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Valiliği, Ramazan Ayı İçin 'Bakkal Kart' Uygulaması Başlattı

Güncelleme:

Gaziantep Valiliğince ramazan ayı için başlattığı "Bakkal Kart" uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye ulaşılacak.

Gaziantep Valiliğince ramazan ayı için başlattığı "Bakkal Kart" uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye ulaşılacak.

Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliğindeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ramazan aynın yardımlaşmanın, paylaşmanın, manevi duyguların en üstü düzeyde yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu ifade eden Çeber, "Toplumsal değerlerimize çok yaklaştığımız, fazlaca yardımsever ve birbirimizin dertleriyle ilgilendiğimiz aydır. Biz de bu güzel gelenekleri gelecek nesillerle yürütmeye, yürütenlere destek olmaya çalışıyoruz."dedi.

Gaziantep'te yardımsever ve hayırseverlerin çokça bulunduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"Etki anlamında daha önce yaptığımız çalışmalarımızda Bakkal Kart uygulaması öne çıktı ve uygulamayı geliştirerek devam etme kararı alındı. Bu sene de inşallah bunu uygulayacağız. Bakkal Kart ile bir taş ile birkaç kuş vurmak istiyoruz. Ramazan aynın uhrevi özelliklerine uygun, duygularını yaşamak istiyoruz. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza bu yolla ulaşmak istiyoruz. Mahalle ve aile kültürü dediğimiz kavramların içerisinde mutlaka çok köklü olarak yer alan meslek grubuna da uygulamayla biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem ve ekonomik durumlardan bakkallarımız da etkileniyor, yanında olmak istiyoruz. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizdeki 50 bin vatandaşımıza Bakkal Kart dağıtacağız. Bakkal Kart 500 lira değerinde olacak. İhtiyaç ve aile durumlarına göre ailelere birkaç tane verilecek."

Çeber, kentteki hayırsever ve yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ise uygulama için teşekkür etti.

Gaziantep Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı da uygulamayla hem ailelere yardım edileceğini hem de bakkallara katkı sunulacağına değindi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli?
title