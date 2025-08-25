Gaziantep Sanayi Odası'ndan Ticari Krediler Uyarısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayinin kritik eşikte olduğunu belirterek, ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesinin firmaların üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Ünverdi, yaptığı açıklamada, sanayicilerin bugün için elzem hale gelen finansmana erişimde yaşadığı sorunların giderek arttığının altını çizerek, "Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında firmalarımızın üretimlerini ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için finansman kanallarının bir an öce açılması gerekmektedir. Bu sebeple ticari kredilerde büyüme sınırının arttırılmasını istiyoruz. Ticari kredilerde büyüme sınırının artması; gerektiğinde ihracatın devamı, istihdamın korunması ve yatırımların sürdürülmesi gibi performans şartları gelinerek daha etkin hale gelmesi gerekir. Bu sayede hem kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi sağlanacak hem de üretim, ihracat ve istihdamın sürekliliği güvence altına alınacaktır" dedi.

"Ticari kredi kartları büyüme sınırı kapsamının dışında tutulmalı"

Bu doğrultuda ticari kredi kartlarının büyüme sınırı dışına çıkarılması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Ticari kredi kartlarından yapılan harcamalar büyüme sınırı kapsamı içerisinde tutulduğu için bankaların kredi vermelerine de engel oluyor. Maalesef bu durum üreticilerimizin elini kolunu bağlıyor. Nakit akışının yavaşladığı, kredilere ulaşımın zor olduğu bu süreçte, banka kredisi ve kredi kartı ile devamlılığını sağlamaya çalışan firmalarımız için bu uygulamadan vazgeçilmeli ve büyük zorluklarla mücadele eden sanayicilerimizin bir nebze olsun rahatlamalarına imkan sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerin mal ve hizmet alımlarına 6-9 ay taksit imkanı sağlanmalıdır"

Üreticilerin mal ve hizmet alımlarının da kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen Ünverdi, "Firmalarımız üretimlerini sürdürebilmek için hammadde, yarı mamul ve hizmet alımlarında düzenli ödeme yapmak zorunda. Ticari kredi kartlarının bu noktada etkin bir şekilde kullanılabilmesi, işletmelerin finansal yükünü hafifletiyor. Fatura karşılığı mal ve hizmet ödemelerinde 6-9 taksit imkanı verilmesi, sadece firmalarımızın nakit akışlarını rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda tedarik zincirinin kesintisiz işlemesine de katkı sağlayacaktır. Bu düzenleme, hem satıcı hem alıcı tarafında güveni ve sürdürülebilirliği destekleyecek, finansman ihtiyacını daha öngörülebilir hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Kobi'lere pozitif ayrım yapılabilir"

KOBİ kredilerinde reel artış sağlanması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, "Nefes Kredisi benzeri programların artırılması, KOBİ'lerin hem üretimlerini sürdürmeleri hem de yeni yatırımlar yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha esnek ve uygun şartlı finansman imkanları oluşturulmalı. KOBİ'lerimizin desteklenmesi hem istihdamın korunmasına hem de ekonomideki dinamizmin devamına katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP