Gaziantep Sanayi Odası'nda Plastik Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Birleştirilmiş Plastik Sektör Toplantısı yapıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, plastik sektörü meslek komite üyeleri, firma temsilcileri ve sanayicilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, plastik sektöründe yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektördeki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunularak firmalara yönelik teşvik/destekler değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firmalar ile bir araya gelme noktasında sektör toplantılarının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Deprem sonrası hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Bugün burada bu sıkıntılarımızı dile getirerek çözüme kavuşturmak için istişarelerde bulunmayı, üretime, istihdama ve ihracata hız kesmeden devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Hedefiniz büyük olursa büyürsünüz diyen Adnan Ünverdi; "Finansmana erişim noktasında zorluklar yaşıyoruz. Bu konuda devlet tarafından verilen her türlü desteğin kullanılması büyümenizin önünde duran engelleri aşmanız için büyük önem taşıyor. Engellerden diğeri ise verimliliği artıma ve israf konusu. İşte bu anlamda Gaziantep Model Fabrika'mızda sizlere verimliliğinizi artırmak ve israfı engellemek adına yalın üretim ve dijitalleşme konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "Sektör toplantımız vesilesi ile sizleri sanayicinin düğünü olarak nitelendirdiğimiz ve 11 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz "Gaziantep'in Yıldızları" ödül törenimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, katılımcılara verilebilecek destekler hakkında bilgilendirmeler yapılmasının ardından soru-cevap kısmı ile sona erdi. - GAZİANTEP