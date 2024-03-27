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Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak, Emine Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Danışma Kurulu, Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ile TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi'nin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, iç piyasa ve dış ticarette öne çıkan konu başlıkları, mevcut projeler, iş dünyasının talep ve beklentileri istişare edildi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, meclis toplantısındaki konuşmasına tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Ramazan'ın kardeşlik bağlarının güçlenmesine, yardımlaşma ve dayanışmaya sağladığı katkılara vurgu yapan Konukoğlu, "Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. Hepimizin malumu bir yıl önce, şehrimiz ve bölgemizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem nedeniyle zor günler yaşadık. Birlik ve beraberlik ruhu ile her geçen gün daha iyiye gideceğimizi ümit ediyorum. Bunun yanında bölgemiz ekonomisinin de deprem hasarlarını atlatması ve yeniden canlanması adına canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep olarak üretim, ihracat ve istihdam noktasında depremin yol açtığı olumsuzluklara rağmen önemli başarılar ortaya koymaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, kıymetli meclis üyelerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da meclis toplantısındaki konuşmasına, Ramazan ayını ve yaklaşan bayramı tebrik ederek başladı.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluş çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başar Küçükparmak, "Yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Alan Belirleme ve Teknik İnceleme programı gerçekleştirildi. Bu bölgemiz ilk etapta 88 hektar ve ikinci etapta 82 hektar alandan oluşacak. Bu noktada emeği geçen herkese ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

GSO'nun mevcut proje ve çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdikten sonra, Gaziantep'e ait güncel ekonomik rakamlara da değinen GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, "Şehrimizden şubat ayında yapılan ihracat miktarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 71,1 oranında arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranında şehrimiz yüzde 163 ile 3. sırada yer aldı. Yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda ise yüzde 36,7 ile tekstil sektörü 1. sırada, yüzde 34,3 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri 2. sırada, yüzde 11,9 ile kimya ve plastik ürünleri 3. sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da yer seçimi, kuruluş onayı ve imar planı onayının ardından Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'de alan belirleme ve teknik inceleme gerçekleştirdiklerini söyledi.

OSB'nin firmalara bir arada ve daha iyi şartlarda katma değeri yüksek üretim yapılmasına imkan sağlayacağını ifade eden Özpolat, bölgenin faaliyete geçmesi ile katma değeri yüksek üretimler yapılmasının önü açılarak ilimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlanacağını kaydederek, emeği olan ve Alan Belirleme ve Teknik İnceleme Programına katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıda, Gaziantep Gıda Kümesi'nin başarıyla yürütülmesi ve 6. Kümelenme Konferansı'nda, Gaziantep Sanayi Odası'na ödül kazandırılmasından dolayı GSO Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Koordinatörü/Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan, İhracat ve Pazar Geliştirme Birimi Uzmanı Rezzan Kurt, İhracat ve Pazar Geliştirme Birimi Uzman Yardımcısı Gizem Bozo, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin (GSOMEM), "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" çerçevesinde Çözüm Ortağı olmasındaki başarılı çalışmalarından dolayı Endüstriyel Gelişim Hizmetleri Koordinatörü/Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Çalı'ya plaket verildi.

GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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