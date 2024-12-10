Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan Suriye İle İlgili Açıklamalar

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, " Suriye'deki güven ve istikrar ortamı her anlamda artı sağlar" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünverdi, " Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bölgeye en yakın kentlerin başında geliyoruz. Devletimizin hem terör unsurlarının bertaraf edilmesi hem de bölgemizin istikrarı için verdiği mücadele takdire şayandır ve her zaman olduğu gibi bizler de devletimizin yanındayız. Bundan sonraki sürecin de her anlamda ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı sonuçlarının olmasını temenni ediyoruz. Ülke olarak iç savaş dolayısıyla Suriye'den gelerek ülkemiz ve şehrimize sığınan insanlara ev sahipliği yaptık ve gelinen noktada 13 yıl sonra Suriye'de yeni bir dönem başlıyor. Gaziantep bu süreçte resmi verilere göre 450 bin civarında Suriyeli ile en fazla Suriyelinin yaşadığı iller arasında yer almıştır. Suriye'ye sınır olan şehrimiz, sanayi ve ticaret hacmiyle göçle gelen insanların ilk durağı olmuştur, sosyal barış ve ekonomik sürdürülebilirlik için bu dönemde şehrimizde önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bugün ise Suriye'de yeni bir sayfa açılmıştır. Bu süreç kolay olmayıp, bölgenin sorunları ve dinamikleri çok iyi okunmalıdır. Suriye'nin geçmiş acılardan ders alınarak hızla kalıcı şekilde istikrara kavuşması ve sınır güvenliğimizin sağlanması en önemli önceliktir. Şehrimizde yaşayan Suriyelilerde de gelişmeler karşısında ülkelerine dönüş konusunda bir hareketlilik olduğunu da gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, şehrimizdeki Suriyeliler kendi ülkelerine döndüğünde sanayimiz, üretimimiz yine yoluna devam edecektir. İş gücü anlamında kısa süreli sıkıntılarımız olabilir ama bunu gençlerimizle, istihdam edilememiş ama çalışabilir durumdaki insanımızı aktif ederek, iş beğenmeyerek sosyal yardım alan kişilerin çalışma hayatına kazandırılması ile aşabileceğimize inanıyorum. Göçle gelen insanlar kendi ülkelerine döndükçe, ülkemiz ve kentlerimizdeki sosyal ve ekonomik yükün de hafifleyeceği kanaatindeyim. Bununla birlikte beklentimiz olan normalleşme sürecinde, Suriye'nin yeniden inşasında ülkemiz ve en başta Gaziantep etkin rol üstlenecektir. Suriye'ye en yakın ve sanayisiyle bölgenin en güçlü kenti olan şehrimiz gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmaları konusunda üzerine düşeni yapmaya ve gereken desteği vermeye de hazırdır. Halihazırda kasım ayı itibarı ile şehrimizden yapılan ihracatta Suriye 3'üncü sırada yer almaktadır. Suriye'de taşlar yerine oturdukça, artan ihtiyaçla birlikte ihracatımız daha da artacak ve ikili ticaretimiz gelişecektir. Zorluklar oldu ancak, 13 yılda kurulan güçlü bağların gelecek adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. - GAZİANTEP