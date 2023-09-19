Gaziantep Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman toplantısı yapıldı

Gaziantep Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, oda ve borsa başkanları, kurum yetkilileri, sanayiciler ve firma temsilcileri katıldı.

"En az girdi ile en çok çıktı sağlayabileceğiniz üretimin anahtarı model fabrikalardan geçiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, toplantıdaki açılış konuşmasında, Gaziantep gibi Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin yer aldığı bir şehrin katma değerli üretim yapması ülkemize de artı değer sağlayacağı söyledi.

"Gaziantep'i aynı zamanda deprem konusunda da tebrik ediyorum" diyen Dönmez, "Gaziantep depremin sonrasında çabuk ayağa kalktı ve depremin meydana geldiği bölgeye de umut oldu. Gaziantep'in hızlıca üretim çarklarını tekrar döndürmesi çok kıymetliydi" dedi.

İhracatın daha da artırılması için üretilen ürünlerde katma değerin artırılması gerektiğini ifade eden Dönmez, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi ile firmalarımıza özel teşvikler veriyoruz. Firmalarımızın buradaki heyecanı beni çok mutlu ediyor. Temel felsefemiz katma değerli ve teknolojik üretimdir. Milli Teknoloji Hamlemiz bu noktada büyük önem taşıyor. Yine Model Fabrikalar bizim için çok kıymetli. Çünkü özellikle yalın, dijital ve üretim, rekabetçiliğin anahtarlarıdır. En az girdi ile en çok çıktı sağlayabileceğiniz, çevreyi en az kirleteceğiniz üretimin anahtarı Model Fabrikalardan geçiyor. Aslında her şeyin temelinde insan kaynağı yatıyor. İnsan kaynağınız iyi olmadığı sürece ne kadar iyi makineniz olursa olsun, ne kadar yüksek teknoloji kullanırsanız kullanın iyi, etkin ve kaliteli üretim yapamazsınız, ürettiğiniz ürünü dışarıda kabul ettiremezsiniz ve satamazsınız. Bütün sanayicilerimize çağrıda bulunuyorum. Yeşil dönüşüm, Ar-Ge, Ür-Ge, gençlere ve insan kaynağına yatırım yapın. Gaziantep gibi bölgenin yıldız şehrinin de bu konuda önderlik etmesi lazım. Gaziantep Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısının hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi Odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizleri hedeflediğimiz noktalara ulaştıracak en önemli husus planlamadır"

Uzmanlaşmanın, koordinasyonun ve yalın üretimin akıllı sanayi, akıllı teknoloji ve akıllı şehir için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bunun yanında yeşil dönüşüm de sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için çok önemsenmesi gereken bir konu. Özellikle 2026'ya kadar atmamız gereken çok önemli adımlar var. Bunu ihracatımızın sürdürülebilirliği için yapmamız gerekiyor. Bu konuda zamanla yarışıyoruz. Biz bu yönde üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bizleri hedeflediğimiz noktalara ulaştıracak en önemli husus planlamadır. Çalışmalarımızı bu yönde yapmalı, planlama yaparak adımlarımızı atmalıyız" şeklinde konuştu.

"Model fabrikamızdan eğitim alan firmalarımız yüzde 60 ile 80 arasında verimliliklerini artırdılar"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de bin 500 işletmesi ve 250 bin çalışanıyla ülkenin en büyük organize sanayi bölgesi konumunda olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalardaki değişim ve dönüşümü sağlamak hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Model Fabrika öğren-dönüş çalışmaları çerçevesinde firmaların sürdürülebilirliği için kendi kadrolarında yer alan yalın liderler yetiştirdiklerini kaydeden Ünverdi, "Firmalarımızda seçilen pilot hatlarda verimlilik artırma ve maliyet azaltma çalışmaları yapıyoruz. Model fabrikamızda 22 farklı modül ile danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar da toplam 54 firmaya öğren-dönüş eğitimleri verdik. Projelerimizden faydalanan firmalarımız yüzde 60 ile yüzde 80'arasında verimliliklerini artırdılar. Ayrıca, 20 firmamıza Y.O.D.A olgunluk değerlendirme analizini uyguladık. Önümüzdeki aylarda da firmalarımızın eğitimlerine başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

KOBİ'lere 200 bin liraya kadar destek sağlandığını da hatırlatan Ünverdi, "Firmalarımızın bu imkanlardan muhakkak faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Dönüşüme hemen başlamak için tüm firmalarımızı Gaziantep Model Fabrika'ya davet ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali Dönmez'e, il protokolümüze ve tüm değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı çerçevesinde Prof. Dr. Eren Özceylan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Yalın Üretim-Verimliliğe Giden Yol" başlıklı panelde, VUCA Eğitim Danışmanlık Şirketi Danışmanı Prof. Dr. Deniz Gürsoy, Toyota Bozhoku Türkiye, Üretim Yönetimi Genel Müdürü ve DX Lideri Burcu Birden, Ansa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Dalgıç ve Gaziantep Model Fabrika Yöneticisi Begüm Kanalıcı Erden, üretim süreçlerinde verimlilik, sistemdeki israfların sürekli azaltılmasıyla verimlilik artışı sağlanması, yalın üretimin gelişimi ve sürdürülebilirliği noktasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Toplantı, firmaların deneyim paylaşımları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP