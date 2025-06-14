Gaziantep İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomi Vurgusu

Gaziantep İş Dünyası Buluşması'nda Ekonomi Vurgusu
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Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan toplantıda bölge ekonomisinin önceliklerini ve tarım-gıda sektörünün stratejik önemini vurguladı. GTB tarafından hazırlanan kapsamlı raporda çözüm önerileri de dile getirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Gaziantep İş Dünyası Buluşması' istişare toplantısına katıldı.

Akıncı, toplantıda bölge ekonomisinin öncelikleri, sektörlerin beklentileri ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir raporu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sundu.

Toplantıda, GTB üyelerinden gelen talep ve önerileri dile getiren Akıncı, tarım ve gıda sanayisinin bölge açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Akıncı, bu sektörlerin yalnızca kırsal kalkınma değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve gıda güvenliği açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Konuşmasında, Gaziantep'in üretim gücünü destekleyen tarım ve gıda sanayisinin potansiyelini çok daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Akıncı, "Bölge olarak üretim kabiliyetimiz yüksek. Bu gücün sürdürülebilir olması için tarım ve gıda sanayimizi daha fazla desteklemeli, teknoloji ve ihracat odaklı büyümeyi teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

GTB tarafından hazırlanan raporda; finansmana erişim, girdi maliyetleri, dijitalleşme ve dış ticaretin desteklenmesine yönelik başlıkların yanı sıra, borsaların daha verimli çalışabilmesi ve üyelerin ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmaları konusunda da önerilere yer verildi.

GTB Başkanı Akıncı, "İş dünyamız güçlüdür, yeter ki önünü görebilsin. Sunduğumuz rapor, sektörlerimizin karşılaştığı zorlukları değil, o zorluklara karşı geliştirilebilecek çözümleri merkeze alıyor. Amacımız üretimi, istihdamı ve ihracatı birlikte güçlendirmek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yakın ilgisi ve katkıları için teşekkür eden Akıncı, "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın şehrimize gösterdiği ilgi ve iş dünyamızla kurduğu doğrudan iletişim memnuniyet verici. Bu tür istişareler hem yerel kalkınma hem de sektörel sorunların çözümü açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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