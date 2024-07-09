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Gaziantep'e Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi Kazandırıldı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, INNOFOOD projesi kapsamında Gaziantep'e kazandırılan Pilot Ölçek Antep Fıstığı İşleme Tesisinin, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, INNOFOOD projesi kapsamında Gaziantep'e kazandırılan Pilot Ölçek Antep Fıstığı İşleme Tesisinin, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sağladığını söyledi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen INNOFOOD Projesi'nin kapanış programı Gebze'de bulunan TÜGİP Gıda İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Proje etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ve projenin bölgesel ortaklarından Giresun Ticaret Borsası ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan GTB Başkanı Akıncı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, nihai faydalanıcısının Marmara Araştırma Merkezinin olduğu INNOFOOD projesinin bölgesel ortağı olmaktan ve Gaziantep'e Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi gibi büyük bir yatırımı kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisinin sektöre teknolojik anlamda değer katan bir yatırım olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Bugün projenin belki kapanış toplantısını yapıyoruz ama aynı zamanda diktiğimizin fidanların ağaç olup meyve verdiğine de hep birlikte şahitlik ediyoruz. 2018'de attığımız imzalar ile başlayan proje yolculuğumuz, şimdi günde 30 ton fıstık işleme kapasitesine sahip bölgenin örnek bir tesisi haline dönüştü" dedi.

Antep fıstığının Gaziantep ve bölge ekonomisi için vazgeçilmez bir tarım ürünü olduğunu kaydeden Akıncı, "Antep fıstığında sahip olduğumuz asırlık deneyim, mevcut üretim potansiyeli ve çeşitli pazar avantajlarına rağmen maalesef ürünün işlenmesi noktasında teknolojik açıdan bazı eksikliklerimiz mevcuttu. Bu eksikliklerin giderilmesi noktasında Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi teknolojik anlamda bir nevi rehberimiz oldu. 2018 yılında proje sözleşmesini imzaladığımız ve 2022 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Antepfıstığı İşleme Tesisimiz şu an 2 bin metrekaresi kapalı toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerinde hizmet vermekte. Tesisimiz, saatte 2 ton olmak üzere günlük maksimum 30 ton kuru Kırmızı Kabuklu Antepfıstığı ve saatte 1 ton Kavrulmuş Antepfıstığı ile saatte 1 ton Kavrulmuş İç Antepfıstığı işleme kapasitesine sahip. İşleme tesisimizde, Temizleme, Kavlatma (Islama ve Kabuk Soyma), Çıtlatma, Kavurma, Kırma, Paketleme gibi çeşitli ünitelerimiz yer almakta" ifadelerini kullandı.

Pilot Ölçekli Antep Fıstığı işleme tesisinde 2024 yılında 154 ton kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığının işlem gördüğünü açıklayan Akıncı, ağustos ayında başlayacak Antep fıstığı hasat sezonu ile bu rakamın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını inandıklarını dile getirdi.

Akıncı, konuşmasının son bölümünde ise Gaziantep'e Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisinin kazandırılmasında emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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