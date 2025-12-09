Gayrimenkul sektörünün köklü oyuncularından Zeray GYO'da halka arz için geri sayım başladı

Konut sektöründe özgün ve estetik projeler yapan Zeray GYO, sermaye piyasalarına adım atıyor. 2 milyar 38 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, "Biz kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz öncesi İstanbul'da bir otelde lansman düzenlendi. Programa; Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO CEO'su Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran katıldı. Zeray GYO'nun halka arzında talep toplama tarihleri 10-11-12 Aralık olarak belirlendi. Pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek. Zeray GYO'nun halka arzında 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşılması hedefleniyor.

Halka arzda, Zeray GYO'nun çıkarılmış sermayesinin 510 milyon TL'den 626 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Payların yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edileceği halka arza yatırımcılar ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.

En az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü

Katılım endeksine uygun gerçekleşecek halka arzda şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50'sini nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüdü bulunuyor. Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Zeray GYO paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak ve bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor. Bu işlemlerde hakim ortak Zekeriya Zeray'ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO'nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sinin kullanılması planlanıyor. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8'ine tekabül ediyor.

12 lüks projeden oluşan 17,1 milyar TL'lik portföy değeri

Zeray GYO'nun 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL değere sahip portföyünde, 12 lüks konut projesi yer alıyor. Bu projelerden Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, DilasaOrman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2 Kocaeli'de; Future Deluxe City ve Next Capital ise Ankara'da yer alıyor. Zeray GYO, yeni projelerin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken en önemli şartlardan birisi uygun arsa temini konusunda, kamu ihaleleri de dahil olmak üzere arsa satışlarına ilişkin ilan ve duyurular düzenli bir şekilde takip ediyor. Bu çerçevede gerek imar durumu gerek konumu gerekse değer hazırlama potansiyeli yüksek olan arsaların şirket bünyesine kazandırılması suretiyle Zeray GYO'nun gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Halka arz gelirinin yüzde 20-30'u ile portföyünü güçlendirecek

Zeray GYO, geliştirileceği projeler için arsa temininin yanı sıra bir diğer alternatif olan hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleriyle başka kişilere ait arsalar üzerinde proje gerçekleştirme imkanlarını da değerlendiriyor. Bu çerçevede Zeray GYO tarafından elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmının şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alınması ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor.

"Zeray'ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik planımızı kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz"

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, gelişmiş ülkelerdeki asırlık kurumların, ortak bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Bizim için gelişim; ömrü bizden uzun, evrensel bir serüvendir. Yakın gelecekte; 'Gelecek 300' adını verdiğimiz, Zeray'ı 300 yıl ve ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik planımızı da kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Bugün ise halka arzımız; ekonomik bir adımdan öte, güvenimizi tazeleyen, geleceğe uzanan ortak bir taahhüdün, yeni bir sözleşmenin de imzasıdır. Biz kurulduğumuz günden bu yana çeyrek asırdır, hiçbir dönemde durmadan, gece gündüz çalıştık. Ürettiğimiz her yuvanın kutsallığına ruhumuzu katarak; hayatlar inşa ettik, güven inşa ettik, geleceği inşa ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise, azmin, sabrın ve güvenin bir simgesidir. Bugün halka arzımıza hazırlanırken; bu değerlerimizi, bu vizyonumuzu ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca yatırımcıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük motivasyonumuz kurumsallıkla ülkemize mal olan bir firma olmak"

Zeray CEO'su Furkan Bozan ise, "Sektörde bulunduğumuz tüm bölgelerde öncü bir konumda olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü bulunduğumuz bölgedeki en iyi en katma değerli arsalarda projeler geliştiriyoruz. GYO dönüşümümüzü kurumsallığımızdaki en büyük adımı olarak görüyoruz. SPK denetimi altında halka arz olan bir firmanın kurumsal şeffaflıklarıyla ki geçmiş dönemde de zaten tüm planlamalarımızı, tüm ilkelerimizi bu yönde yönetiyorduk. Bunun başarı teşkilini de görüyoruz. Dolayısıyla en büyük motivasyonumuz kurumsallıkla ülkemize mal olan bir firma olmak. Halka arz gelirimiz tamamıyla büyüme odaklı bir fon kullanımı şeklinde değerlendirilmiş durumda. Bunun yüzde 20 ile yüzde 30'unu genel itibariyle yeni arsalarda, otel, avm gibi portföyümüzle çeşitlendirecek unsurlarda kullanmayı planlıyoruz. Devam eden yatırımlarımızın birçoğu tamamlanmaya yakın olduğu için, inşaatları belli bir ilerlemelerde olduğu için, özellikle 4 tane projemiz 1'er blokluk maliyet üzerinden değerlenmiş durumda. Bunların tüm ruhsatlarının alınması ile portföyümüze bu kadar daha yeni bir değer kazandıracaktır. Dolayısıyla bunları da yeni bir portföy, yeni bir geliştirici araç olarak düşünüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL