Garanti BBVA'nın yılın ilk 6 ayında net karı 33 milyar TL'yi aştı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı, 33 milyar 809 milyon 740 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 891 milyar 92 milyon 777 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 1 trilyon 312 milyar 612 milyon 732 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 74'ü mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında yüzde 54 büyüme ile 1 trilyon 396 milyar 970 milyon 11 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.8*, özkaynak karlılığı yüzde 38.3**, aktif karlılığı ise yüzde 4.2** seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; "2023 yılının ikinci çeyreğinde regülasyonlarla uyumlu olarak bilançomuzu yönettik. Bu çerçevede bankamızın TL nakdi kredi portföyü 80 milyara yakın net artışla toplam 600 milyar TL'ye ulaştı. Büyüme odağımız KOBİ ve tüketici kredileri oldu; buna karşın, kurumsal ve ticari kredilerde büyüme hızı görece düşük kaldı. KOBİ kredilerinde pazar payı kazanırken, kredi kartları ve tüketici kredilerindeki geleneksel lider pozisyonumuzu bu çeyrekte de başarılı bir şekilde korumaya devam ettik. Müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkinin bir sonucu olarak TL mevduatta da fark yaratan bir performans ortaya koyduk. Büyümede, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ana ürün olmaya devam etti. Bankamız, özel sektör bankaları içinde en yüksek KKM hacmine ulaşarak bu konuda da sektörde lider oldu. Bugün kur korumalı mevduatlar, TL vadeli mevduatlarımızın üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Yasal düzenlemelerin etkisiyle TL mevduat, titizlikle yönettiğimiz ve yoğunlaştığımız bir alan. Bunun sonucu olarak TL kredi mevduat oranımız daha da iyileşerek tarihinin en düşük seviyesine geldi" dedi.

KREDİ FAİZİNDEKİ İNDİRİMLERDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇ DPREM BÖLGESİNE AKTARILACAK

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın ikinci çeyreğinde sendikasyon kredimizi başarıyla yenileyerek, Garanti'nin sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha gösterdik. 26 bankanın katılımıyla yenilediğimiz sendikasyon kredisinin sosyal performans hedeflerini deprem bölgesindeki kadın girişimciler ve mikro ölçekli işletmelerin finansmanı ile ilişkilendirdik. Hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimizde kullandığımız kredinin faizinde indirim olacak ve buradan sağlayacağımız kazancı yine deprem bölgesi için kullanacağız. Böylelikle hem bölge ticaretinin güçlenmesine hem de fırsat eşitliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

"Sorumlu bankacılık ilkemiz ve kapsayıcı büyüme stratejik hedefimiz doğrultusunda tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmaya ve her alanda kapsayıcı bir banka olma odağıyla ilerliyoruz" diyen Baştuğ açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu alandaki en yeni çalışmamız temmuz ayında duyurduğumuz, bankacılık hizmetleriyle henüz tanışmamış kadınların finansal okuryazarlık eğitimleri almalarına ve sunduğumuz özel ürün fırsatlarıyla kendi ekonomilerini yönetmelerine destek olmayı amaçlayan 'Hesabını Bilen Kadınlar' programımız. Banka olarak her bireyin toplumsal ve ekonomik hayata katılmasını önemsiyor, çağdaş ve güçlü toplumların temelinin fırsat eşitliği ilkesi üzerine kurulduğuna inanıyoruz."

2023 ve sonraki yıllarda dünyanın ve ülkemizin en önemli sorununun global ısınma olacağını belirten Recep Baştuğ, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak en önemli sorumluluklarımız arasında. 2021 yılında DenizTemiz Derneği / TURMEPA iş birliğiyle Marmara Denizi'nde çıktığımız Mavi Nefes yolculuğunu denizlerin ardından Van Gölü'ne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız göldeki kirliliğin önüne geçerek iklim değişikliğine karşı Van Gölü Havzası'nı dirençli hale getirmek ve bu konuda bölgesel farkındalık oluşturmak. Bugün 14 milyona ulaşan mobil müşteri sayısı ile Türkiye'nin en çok kullanılan bankacılık uygulamasına sahip bankayız. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımla birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

* BDDK'nın geçici önlemleri hariç

**Ortalama aktif karlılığı ve ortalama sermaye karlılığı hesaplamalarında net kar yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir.