Garanti BBVA, 2025 stratejisini açıkladı: Dijitalleşme ve sürdürülebilir finans öne çıkıyor

Garanti BBVA, müşteri odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisi ile finansın geleceğine yön vermeye devam ediyor. Banka, yapay zekâ ve dijitalleşme süreçlerini kullanarak müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı, sürdürülebilir finansman ve inovasyon odaklı projelerle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

GENEL MÜDÜR MAHMUT AKTEN'DEN EKONOMİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, düzenlenen basın toplantısında küresel ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirerek bankanın 2025 yılı stratejilerini paylaştı. Dünya ekonomisindeki belirsizliklerin devam ettiğini belirten Akten, ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü, ancak Avrupa ve Çin'in ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Akten, Türkiye ekonomisi hakkında da değerlendirmelerde bulunarak 2024'ün dengelenme yılı olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon Mayıs 2023'te zirve yaptıktan sonra düşüş trendine girdi. Faiz indirim süreci başladı ancak sıkı maliye politikalarının devam etmesi kritik. 2024 sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerilemesini bekliyoruz."

Cari açığın 2023'te 40 milyar dolardan, 2024'te 10 milyar dolara düşmesinin önemine değinen Akten, bankacılık sektörünün bu süreçte ekonomiyle paralel olarak güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞİM VE DİJİTALLEŞME

Akten, 2024'ün bankacılık sektörü için geçiş yılı olduğunu, yasal düzenlemelerin sadeleşmesiyle sektörün ana faaliyetlerine daha fazla odaklandığını belirtti. TL kredilerde durağanlık görülse de mevduat kompozisyonunda Türk Lirası lehine ilerlemeler kaydedildiğini ve dijitalleşmenin hız kazandığını vurguladı.

"Özellikle yılın ikinci yarısında bankacılık sektörü için daha olumlu bir tablo bekliyoruz. Kredi-mevduat makasının düzelmesi, ekonomik büyümeye sürdürülebilir destek sağlayacaktır." dedi.

GARANTİ BBVA'NIN 2025 ÖNCELİKLERİ: MÜŞTERİ, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Garanti BBVA, 2025 yılı stratejik önceliklerini şu başlıklarla özetledi:

Sürdürülebilir Güçlü Büyüme

En İyi Müşteri Deneyimi

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Finansman

Çalışan Odaklı Kültür

Akten, müşteri deneyiminin Garanti BBVA'nın temel stratejisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"28 milyon müşterimize hizmet sunuyoruz. Kredilerimizin aktif büyüklüğümüzdeki payı %59 ile sektör ortalamasının üzerinde. Müşterilerimize uzun vadeli değer yaratmayı ve onların finansal yolculuklarında güvenilir bir rehber olmayı amaçlıyoruz."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL FİNANSMANDA LİDERLİK

Garanti BBVA, 2025'e kadar 400 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama hedefi doğrultusunda ilerliyor. Şu ana kadar 291 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman sağladıklarını belirten Akten, karbon yoğun sektörlerdeki müşterilerini düşük karbonlu iş modellerine geçiş için desteklediklerini söyledi.

"Türkiye'nin kalkınması için kritik olan, ancak karbon yoğunluğu yüksek sektörlerin dönüşüm sürecine destek veriyoruz." dedi.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BANKACILIK

Garanti BBVA, yapay zekâ destekli finansal hizmetler sunarak müşteri deneyimini kişiselleştirmeyi hedefliyor. Akten, dijitalleşmenin hız kazandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bankacılık işlemlerimizin %98'i şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Dijital müşteri sayımız 16.7 milyona ulaştı. Üretken yapay zekâ ile müşterilerimize kişiselleştirilmiş finansal asistan hizmeti sunmaya hazırlanıyoruz."

GARANTİ BBVA'NIN KÜRESEL FİNANS EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ

Garanti BBVA, BBVA Grubu'nun en büyük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor. Akten, BBVA'nın küresel büyüme stratejisinde Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını vurguladı:

"Türkiye, BBVA'nın yeni müşteri kazanımında kilit bir ülke. İnovatif çözümlerimizi BBVA'nın küresel ağına taşıyarak uluslararası finans ekosistemine katkıda bulunuyoruz."

Garanti BBVA, müşteri odaklı büyüme, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve küresel inovasyon alanlarında öncü olmayı sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.