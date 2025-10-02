GAİB Eylül Ayında 1,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), eylül ayında 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgenin eylül ayı ihracatında 883,2 milyon dolarla listenin ilk sırasında yer alan Gaziantep, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan 6. il olmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, küresel ekonomik zorlukların ihracatçıları etkilemeye devam ettiğini, çalkantılı küresel ortam ve artan maliyetlere rağmen ihracatçıların büyük bir direnç gösterdiğini belirtti.

GAİB üyelerinin bağlı bulunduğu şehirlerin ocak-eylül döneminde toplam 8,8 milyar dolar ihracata ulaştığını aktaran Kileci, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Kahramanmaraş 106,2 milyon dolar, Mardin 83,9 milyon dolar, Şanlıurfa 27,8 milyon dolar, Malatya 24,7 milyon dolar, Diyarbakır 22,5 milyon dolar, Adıyaman 12,7 milyon dolar ve Kilis 11,3 milyon dolar ihracat yaptı. GAİB, eylül ayında bölgeden yüzde 6,6 artış ile 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatında öne çıkan pazarlar Irak, Suriye, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, İran gibi ülkeler yer alırken başlıca ihraç ürünleri ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile tufte halılar oldu."