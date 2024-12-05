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Petrol üretiminde yeni rekor kırıldı: Günlük 58 bin varil

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Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretimi günlük 58 bin varile ulaştı. TPAO tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonrası bölge halkı büyük mutluluk yaşarken, petrolün Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayacağı belirtildi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek için hayati öneme sahip olan Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol üretiminde yeni bir rekor daha kırıldı. Petrol üretimi 63 kuyuda günlük 58 bin varile çıkarken, bu oran Türkiye'nin petrol tüketiminin yüzde 6'sını karşılıyor.
Terör örgütü PKK/KCK'nin yıllarca üs olarak kullandığı Gabar Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonların ardından keşfi yapılan 1 milyar varil petrolün çıkarılması için çalışmalar ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayan Gabar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 41 kulede sondaj gerçekleştiriliyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan 63 kuyuda ise günlük 58 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

Gabar Dağı'nda Petrol Üretiminde Yeni Rekor: Günlük 58 Bin Varil

"ŞIRNAK'TA PETROL FIŞKIRIYOR"

Gabar Dağı'nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, "Şırnak'ta petrol fışkırıyor. Göründüğü gibi Şırnak'ın her yerinde sondajlar var. İş istihdamı çoğalıyor. Şırnak'ın çehresi değişecek yakında, tabii halk olarak biz çok mutluyuz. Petrol üretimi 58 bin varilin üzerine çıktı. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah ülke ekonomisine de büyük katkısı olacak. Şırnak'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gabar Dağı'nda Petrol Üretiminde Yeni Rekor: Günlük 58 Bin Varil

Petrol üretiminde yeni rekor kırıldı: Günlük 58 bin varil
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMengele:

Eyvah eyvah yarin zam gelecek kardesim bulmayin petrol allahaskina zamlardan biktik

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Haber Yorumlarıufo:

bu haberler başladıysa yakında seçim var

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Normal vatandaşa faydası varmı ? Tabiiki hayır .. Seçim zamanı hergün doğalgaz ve petrol buluyorduk, Fiyatlarda gerileme olacağı masalları anlatılıyordu. Fiyatlarda gerileme olmadığı gibi haftalık zamları dayadınız vatandaşa. Ne diyelim yaşattığınızı yaşamadan ö l m e y i n .

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Haber YorumlarıOnur Sezgin:

fiyat niye düşmüyor anladim

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