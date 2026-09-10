Fransızlardan köprü ve otoyol özelleştirilmesine yoğun mesai... İspanyol, Japon ve Güney Koreli şirketler de gündemde

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İşletme Hakkı Devri yöntemiyle 30 yıllığına özelleştirilmesi beklenen köprü, otoyollar ve çevre otoyolları için Fransızlar yoğun bir mesai veriyor. Fransız şirketin, Ankara'da ilgililerle görüşmeler yaptığı, özelleştirme sürecini çok yakından takip ettiği belirtildi. Fransızların yanı sıra İspanyol, Japon ve Güney Koreli bazı şirketlerin de köprü ve otoyol özelleştirmesine ilgi gösterdiği ifade edildi. Yabancı yatırımcıların, yerli şirketlerle konsorsiyum kurarak ihaleye girmeleri bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollar İşlet Hakkı Devri yöntemiyle 30 yıllığına özelleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu varlıklar, bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı İşletme Hakkı Devri, kiralama, mülkiyetin gayriayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek. Mülkiyet devri yapılmayacak. Özelleştirme işlemi, 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanacak.

FRANSIZLAR ÖNE ÇIKIYOR

Köprü ve otoyollara talip olan yerli ve yabancı şirketler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Özelleştirme sürecine yakın kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, özellikle Fransızların köprü, otoyollar ve çevre otoyolları özelleştirmesiyle çok yakından ilgilendiğini, Ankara'da temaslarda bulunduğunu ve yetkililerle görüştüğünü söyledi. Kaynaklar, "Fransızlar, gerçekten çok istekliler. Süreci takip ediyorlar. Görüşmeler yapıyorlar dedi.

Kaynaklar, Fransızların yanı sıra Japon ve Güney Koreli bazı şirketlerin de köprü ve otoyol özelleştirmesiyle ilgilendiğini vurguladı. Yabancı yatırımcıların, yerli bazı şirketlerle konsorsiyum kurarak ihaleye girmeleri bekleniyor.

YERLİ YATIRIMCILAR DA HAZIRLIK YAPIYOR

İhale için yerli yatırımcıların da hazırlık yaptığı ifade edildi. Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle köprü ve otoyol yapıp işleten şirketlerin, ihaleye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kaynaklar, IC İçtaş, Limak, Kalyon, Cengiz Holding'in köprü ve otoyol özelleştirmesinde öne çıkan potansiyel yatırımcılar olduğunu belirtirek, "Söz konusu gruplar özelleştirme sürecinde yer alması sürpriz olmaz" dedi.

ÖZELLEŞTİRİLECEK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Özelleştirilecek köprü, otoyol ve çevre otoyolları şöyle:

Niğde-Pozantı Otoyolu,

Gaziantep Çevre Otoyolu,

Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arası bağlantı yolları,

Edirne-İstanbul- Ankara ,

, Pozantı-Tarsus-Mersin,

Tarsus-Adana-Gaziantep,

Toprakkale-İskenderun,

Gaziantep-Şanlıurfa,

İzmir-Çeşme,

İzmir-Aydın Otoyolları,

İzmir ve Ankara Çevre Otoyolları,

Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre otoyolu ile bunların bağlantı yolları.

Kaynak: ANKA