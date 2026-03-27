Fransa'da hükümetten yakıt fiyatlarındaki artıştan etkilenen sektörlere 70 milyon avro yardım

Fransa, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla patlak veren savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda enerji akışında yaşanan aksaklıklar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması üzerine 70 milyon avroluk bir yardım paketi açıkladı. Yardım, öncelikli olarak kara yolu taşımacılığı, balıkçılık ve tarım sektörlerine yönelik olacak.

Fransa'da hükümet, ABD-İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda enerji akışının sekteye uğradığı Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt krizinden en çok etkilenen sektörler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Fransız hükümeti yaklaşık 4 haftadır devam eden ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı önlemler aldı.

Hükümet artan fiyatlara ve olası bir arz krizine karşı öncelikli sektörler için 70 milyon avroluk yardım paketi açıkladı. Bu yardımların "nisan ayı ile sınırlı, sektör bazlı, hedef odaklı ve kademeli" olacağını bildiren hükümet, yardım yapılacak sektörlerin kara yolu taşımacılığı, balıkçık ve tarım olduğunu bildirdi.

Fransız hükümeti dün ulusal enerji piyasalarında yaşanacak krize karşı alınan önlemler kapsamında, normal standartları karşılamayan akaryakıtların satışına geçici izin vermişti. Normal şartlarda ülkede kışın dağıtıma sürülen akaryakıtın sıfırın altında 15 santigrat dereceye kadar kullanılabilir olması gerekirken hükümetin aldığı önlemle bu sınır 0 santigrat dereceye yükseltilmişti.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
