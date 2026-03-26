Fransa'da arz endişeleri nedeniyle soğuğa daha az dayanıklı akaryakıt satışına geçici izin verildi

Güncelleme:
Fransa'da hükümet, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yarattığı arz güvenliği endişelerine karşı normal standartları karşılamayan akaryakıtların da satışına geçici izin verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt piyasalarında yarattığı krize karşı önlem aldı.

Hükümet, Fransız akaryakıt piyasasında yaşanabilecek arz sıkıntısının önüne geçmek için aldığı olağanüstü önlem kapsamında soğuğa daha az dayanıklı akaryakıtların geçici olarak satışına onay verdi.

Normal şartlarda ülkede kışın dağıtıma sürülen akaryakıtın sıfırın altında 15 santigrat dereceye kadar kullanılabilir olması gerekirken hükümetin aldığı önlemle bu sınır 0 santigrat dereceye yükseltildi.

Akaryakıt önlemlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
