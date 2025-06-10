Franchising Sektörü Türkiye Ekonomisinin Dinamosu Olmaya Devam Ediyor

11 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında açıklama yapan UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye ekonomisindeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Franchising sektörü, sürdürülebilir büyümesi ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmasıyla ekonominin dinamosu olmaya devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin Türkiye'de giderek büyüdüğünü ve ekonominin en dinamik yapılarından biri haline geldiğini ifade etti. 2024 yılı verilerine göre franchising sektörünün ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Aydın, "Bugün 600'ün üzerinde franchise veren marka ve 66 bini aşan şube ile ülkemizin dört bir yanında aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu yapı 300 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciler franchisingde ön planda

Kadın girişimcilerin sektördeki artan varlığına da değinen Aydın, "Bugün franchise alan girişimcilerin yaklaşık yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Bu oran yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınma açısından da son derece önemli. UFRAD olarak kadınların iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak için eğitim programları, mentorluk destekleri ve finansman imkanlarını artırıyoruz" dedi.

"Franchising, bölgesel kalkınmanın anahtarıdır"

Franchising sisteminin sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun dört bir yanında da etkisini gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yapılan yatırımların yerel ekonomileri güçlendirdiğini söyledi. Aydın, "Bu sistem sayesinde yeni iş alanları doğuyor, gençler ve dezavantajlı gruplar için istihdam imkanları artıyor. Franchising, bölgesel kalkınmanın lokomotifidir" diye konuştu.

Dijitalleşme sektöre hız ve erişim kazandırdı

Sektördeki dijital dönüşüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aydın, pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşmenin franchise markalarına büyük avantajlar sağladığını belirtti. "Online satış kanalları, dijital pazarlama yöntemleri ve mobil uygulamalar sayesinde markalar daha geniş kitlelere ulaşıyor. UFRAD olarak üyelerimize dijitalleşme eğitimleri sunuyor, teknoloji iş birlikleri ile onları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

UFRAD'ın gelecek vizyonu: Küresel güç, sürdürülebilir büyüme

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Franchising Derneği olarak sektörün sağlıklı gelişimini desteklemek adına çok yönlü çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Girişimcilerin finansmana erişiminden danışmanlık hizmetlerine, sektöre özel eğitim programlarından yasal altyapının güçlendirilmesine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Aydın, "Türk markalarının sadece ulusal değil, küresel ölçekte de etkinliğini artırmak için projeler geliştiriyoruz. Franchising sistemini dünya markalarımızı güçlendirecek stratejik bir araç olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.

"Dünya Franchise Günü, sektörün vizyonunu tazeleme günüdür"

11 Haziran Dünya Franchise Günü'nün, sektörde elde edilen başarıları kutlamanın ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Aydın, bugünün aynı zamanda geleceğe dair yeni hedeflerin belirlendiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. "UFRAD olarak franchising sektörünün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" diyen Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak ve sektörün yasal altyapısını güçlendirmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz, franchising sisteminin yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de daha güçlü ve etkili bir yapıya kavuşmasıdır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." - İSTANBUL