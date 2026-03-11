Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı

Ford Otosan, 2019 yılında Gölcük Fabrikasının ardından Yeniköy Fabrikası ile Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "Global Lighthouse Network" (GLN) platformuna dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "geleceğin fabrikası" vizyonuyla 2023 yılının kasım ayında yeniden tasarlanarak hayata geçirilen Yeniköy Fabrikası, "Endüstri 4.0" alanında dünyanın ileri üretim tesislerini bir araya getiren söz konusu platforma kabul edildi.

Şirket, 2015 yılından itibaren sürdürdüğü dijital dönüşüm çalışmalarıyla platforma katılan tesis sayısını ikiye çıkardı ve platformda bunu başaran sayılı şirketler arasına girdi. Marka, Ford Motor Company bünyesinde bu ağa dahil edilen tek üretim organizasyonu konumuna da geldi.

Esnek üretim yetkinlikleri sayesinde fabrikada 4 binin üzerinde ürün çeşitliliğine rağmen tek hat üzerinde yalın ve verimli üretim gerçekleştiriliyor. Yeniköy Fabrikasının başarıya ulaşmasında akıllı esnek üretim yönetim platformu, yapay zeka tabanlı kestirimci bakım sistemleri, akıllı çalışan destek sistemleri, GenAI destekli kalite platformları ve yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri kritik rol oynadı.

İnsan-makine işbirliği sağlanıyor

Anlık veri akışı ve yapay zeka desteğiyle uçtan uca yönetilen tesiste, akıllı fabrikaların temel özelliği kapalı döngü modelini baz alan üretim planlaması gelişmiş veri analitiğiyle yürütülüyor. Bu sayede talep, arz ve süreçlerdeki değişimler dinamik biçimde yönetilebiliyor. Akıllı ve esnek üretim altyapısında gelişmiş robotik, makine görüşü ve simülasyon modellerine dayalı dijital ikiz uygulamaları, operasyonların verimliliğini üst seviyeye taşıyor.

Üretim hatlarının tasarımı, senaryo bazlı kapasite analizleri, hatlar arası gerçek zamanlı sıralama ve optimizasyonda kullanılan yapay zeka teknolojileriyle kapasite kullanımı artırılırken, bekleme süreleri azaltılıyor. Tekrarlayan veya fiziksel olarak zorlayıcı görevleri üstlenerek insanlarla işbirliği yapmak üzere tasarlanan "cobotlar" sayesinde insan-makine işbirliği, üretim ortamında verimliliği üst noktaya çıkarıyor. Geçmiş aksiyonları ve çözüm kütüphanesini analiz eden "Quality AI Agent" ile problem çözme hızı da artırılıyor.

Halihazırda Transit Custom'ın 1000'den fazla farklı versiyonunun 90'ın üzerinde ihracat pazarı için üretildiği Yeniköy Fabrikasında kurulan teknik yapı sayesinde, çeşitliliğin tek bir üretim hattında ve hem elektrikli hem de içten yanmalı araçların aynı hatta üretilebilmesi, mümkün hale geliyor.

Şirket, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen 60'tan fazla teknolojik çözümle üretim hacmini iki katına çıkarırken, ürün çeşitliliğindeki 12 kat artışı da başarıyla yönetiyor.

"Oyun kurucu konumumuzu güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Global Lighthouse Network'e 2019'da dahil olan Gölcük Fabrikasına ek olarak Yeniköy Fabrikası ile prestijli platformda yer almanın kıvancını yaşadıklarını belirtti.

Özyurt, 2015'te başlattıkları uzun soluklu dijital dönüşüm yolculuğunun, üretimde neyi, ne zaman ve nasıl yapacaklarına karar veren sistemlerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini aktardı.

Yeniköy Fabrikasında içten yanmalı, hibrit ve elektrikli motorları aynı hatta üretebilen esnek yapılarıyla yüksek oktavlı karmaşıklığı veriyle yönetebildiklerini kaydeden Özyurt, kurdukları öğrenen ve dayanıklı üretim modeliyle geleceği net bir şekilde planlayabildiklerini ifade etti.

Özyurt, yeniden inşasıyla iki yıl gibi kısa bir sürede bu modeli mümkün kılan ekiplerinin elde ettiği başarının WEF bünyesinde takdir edilmesinden memnuniyet duyduklarına değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den bu platforma dahil olan tek otomotiv firması olarak, dünyanın en prestijli kuruluşlarının öncü tesisleriyle yer aldığı bu platformda iki fabrikamızla birden yer almak, hem şirketimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Bu seçkin ödül, şirketimizin dijital dönüşümde ulaştığı seviyenin ve sektörümüzdeki öncülüğümüzün bağımsız ve güvenilir bir otorite tarafından küresel ölçekte bir kez daha tescillenmesi anlamına geliyor. Ödüllü tesislerimizle akıllı üretim teknolojilerinde dünyaya öncülük ediyor, Endüstri 4.0 dönüşümünde küresel ölçekte söz sahibi oyun kurucu konumumuzu daha da güçlendiriyoruz."