Fitch Ratings: ABD'nin yeni gümrük vergileri küresel ekonomiyi etkileyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerinin emtia piyasalarındaki oynaklığı artıracağını belirtti. Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin tarife politikasının emtia piyasalarında neden olacağı oynaklık artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

YENİ VERGİLER 12 MART'TA BAŞLIYOR

Açıklamada, ABD'nin, 12 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere, çelik ve alüminyum ithalatındaki muafiyet ve kota sistemini kaldırmayı, çeliğe yüzde 25'lik tam gümrük vergisini yeniden getirmeyi ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayı planladığı anımsatıldı. ABD'nin ayrıca Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatın çoğuna yüzde 25, Kanada enerji kaynaklarına yüzde 10 ve Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurduğuna işaret edilen açıklamada, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin, ikili müzakereler için bir ay süreyle askıya alındığı aktarıldı.

İKİ SEKTÖR DERİNDEN ETKİLENEBİLİR

Açıklamada, ABD'nin iç tüketimi için büyük ölçüde alüminyum ithalatına bağımlı olduğuna ve ithalatın yaklaşık yüzde 70'inin Kanada'dan yapıldığına dikkat çekilerek, bu nedenle en fazla alüminyum piyasasının etkilenmesinin beklendiği vurgulandı. Tarifelerin ABD'de alüminyum fiyatlarını artırmasının muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, Kanada'nın ABD politikalarını dengelemek için Avrupa'ya alüminyum ihracatını artırabileceği ancak küresel arz ve talep üzerinde önemli etki beklenmediği bildirildi. Açıklamada, geçmiş tarifelerin ABD alüminyum üretimini etkili şekilde artırmadığına dikkat çekilerek, tarifelerin uzun süre devam etmesinin otomobil ve içecek kutusu üreticileri gibi alüminyum kullanan sektörlerin karları üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

"ABD YURT İÇİ KAPASİTE ARTIRILIRKEN İTHALATA GÜVENMEYE DEVAM EDECEK"

ABD'nin net çelik ithalatçısı olduğu aktarılan açıklamada, yurt içi kapasite artırılırken ülkenin talebi karşılamak için en büyük tedarikçileri Kanada, Meksika ve Güney Kore'den ithalata güvenmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamada, tarife sistemindeki değişikliklerin etkisinin kalan olası muafiyetlere ve tarifelerin süresine bağlı olacağına işaret edilerek, bu politikaların ABD'de yerli çelik fiyatlarını artırarak yerel üreticilere fayda sağlamasının beklendiği vurgulandı. ABD'nin Avrupa Birliği'nin çelik ihracatında ikinci sırada yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, daha önce tanınan tarife muafiyetinin kaldırılmasının Avrupalı çelik üreticilerinin karlılığını etkileyebileceği kaydedildi.

KÜRESEL EKONOMİ BASKI ALTINA GİREBİLİR

Açıklamada, ABD'nin çelik ithalatında yüzde 1'den daha az paya sahip olması nedeniyle Çin'in çelik ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerinden asgari düzeyde etkilenmesinin beklendiği aktarıldı. Ancak, elektronik ve yeni enerji gibi alt sektörlerin diğer bölgelerden artan rekabet nedeniyle talep şoklarıyla karşılaşabileceği ve Çin'in çelik tüketimi üzerinde baskı oluşturabileceği belirtilen açıklamada, bu durumun Çin'in çelik ihracatını Hindistan ve Avrupa gibi diğer ülke ve bölgelere yönlendirebileceği ve potansiyel olarak yerel çelik üreticilerinin marjlarını sıkıştırabileceği vurgulandı. Açıklamada, temel makroekonomik çalışma varsayımlarından daha agresif ABD ticaret politikalarının küresel ekonomi ve Çin'in büyümesi üzerinde baskı oluşturarak petrol, baz metaller ve kimyasallar da dahil olmak üzere daha geniş bir emtia grubuna yönelik uzun vadeli talebi etkileyebileceği kaydedildi.