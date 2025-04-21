FİSKOBİRLİK'in Gayrimenkul Satışı Tartışma Yarattı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, FİSKOBİRLİK'in gayrimenkullerini satarak yalnızca bankalara olan dönem faizlerini ödediğini ve bu durumun kurumu ileriye taşımadığını savundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan yaptığı yazılı açıklamada FİSKOBİRLİK'in gayrimenkul satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Giresun kamuoyunu ve siyasileri konuya duyarlılık göstermeye çağırdı. FİSKOBİRLİK'in gayrimenkullerini satarak yalnızca bankalara olan dönem faizlerini ödediğini ve bu durumun kurumu ileriye taşımadığını savunan Karan, EFİT yerleşkesindeki bir arazinin 7,5 milyon dolara satıldığını kamuoyundan öğrendiklerini belirterek, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar'a "Bu mallar babanın malı mı?" sorusunu yöneltti. Karan açıklamasında, "FİSKOBİRLİK'in sadece Giresun'da değil, Batı Karadeniz'de de taşınmazları mevcut. Neden yalnızca Giresun'daki mülklerin satışı gündeme geliyor? Amacınız Giresun'un öz kurumu olan FİSKOBİRLİK'i Giresun'dan tamamen tasfiye etmek mi?" ifadelerini kullandı. Satışı gerçekleşen arazinin Giresun Üniversitesi'nin gelişim alanı içinde yer aldığını hatırlatan Karan, "Böyle bir yer nasıl olur da imara açılıp satılır? Baştan sona hukuksuz ve tartışmalı olan bu satışa onay vermek, Giresun'a ihanettir" dedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'ın Fiskobirlik'in gayrimenkul satışlarına yönelik eleştirilerine cevap veren FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ise, "Bizim, batmakta olan bir kurumu nereden nereye getirdiğimizi kamuoyu çok iyi bilmektedir. Kurumun menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Söz konusu arazinin üniversiteye devredilmesi karşılığında, Bulancak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yer tahsis edilen arazinin faaliyete geçirilmesi sağlanacaktı. Ancak üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu gerçekleşmedi. Bugün, söz konusu araziyle ilgilenen başka talipliler de var. Yine de bu arazinin Giresun Üniversitesi tarafından bedeli ödenerek alınması bizi memnun eder" dedi. - GİRESUN