Fırat EDAŞ'tan Elazığ ve Çevresine Güvenli Elektrik Uyarısı

Fırat EDAŞ, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki tüm şebeke bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizerek, can ve mal güvenliği için hayati uyarılarda bulundu. Şirket, enerji hatlarına izinsiz müdahalelerin hayati risk taşıyan tehlikelerine dikkat çekerek, güvenli elektrik kullanımının önemini bir kez daha vurguladı.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), hizmet verdiği Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde enerji arzının sürekliliği ve güvenliği için yürüttüğü kapsamlı bakım ve kontrol çalışmalarını başarıyla sürdüğünü duyurdu. Şirket, bu önemli gelişmeyle birlikte, tüketicilerin can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla enerji hatlarına yönelik izinsiz müdahalelerin dönüşü olmayan riskler taşıdığına dair kritik uyarılarda bulundu ve elektrik kullanımında dikkat edilmesi gereken hayati noktaların altını çizdi.

Fırat EDAŞ yetkililerince yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan geniş bir sorumluluk sahasında, özellikle yaz mevsiminde ve yıl boyunca kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak hedefiyle tüm şebeke bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin titizlikle sürdüğü belirtildi. Bu çalışmaların, mevcut enerji altyapısını güçlendirerek muhtemel arızaların öncesinden tespit edilerek önüne geçmek ve tüm abonelere daha kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Enerji hatlarına izinsiz müdahale hayatınızı karartmasın"

Fırat EDAŞ, enerji nakil hatları, dağıtım merkezleri ve trafolara yapılan her türlü izinsiz ve ehliyetsiz müdahalenin, müdahalede bulunan kişiler için hayati tehlike oluşturduğunu altını çizerek hatırlattı. Şirketten yapılan açıklamada, "Enerji tesislerimiz yüksek gerilim taşımaktadır. Bu hatlara ve ekipmanlara yetkisiz kişilerin yaklaşması, tırmanması veya herhangi bir şekilde müdahale etmeye çalışması, ağır yaralanmalarla ve daha ciddi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Unutulmamalıdır ki, bu tür bilinçsiz eylemler aynı zamanda bölgesel enerji kesintilerine ve ciddi maddi hasarlara da yol açabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, enerji hatları ve tesisleri çevresinde gördükleri şüpheli durumları, muhtemel arızaları veya tehlike arz edebilecek unsurları derhal şirkete bildirmeleri istendi. Fırat EDAŞ, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerindeki abonelerine güvenli, kaliteli ve kesintisiz enerji sunma misyonuyla altyapı yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceğini yineleyerek, tüm vatandaşları elektrik kullanımı konusunda daha bilinçli olmaya, güvenlik kurallarına titizlikle uymaya ve muhtemel tehlikelere karşı daima tedbirli davranmaya davet etti. - ELAZIĞ