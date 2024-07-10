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Fındıkta Taban Fiyatı Açıklanmalı

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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta taban fiyatın açıklanması gerektiğini söyledi. Karadeniz'in 'yeşil altını' olarak bilinen fındığın Türkiye'ye 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağladığını hatırlatan Karan, devletin 2024 yılı fındık taban fiyatını bir an önce belirlemesini ve açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta taban fiyatın açıklanması gerektiğini söyledi.

Karadeniz'in "yeşil altını" olarak bilinen fındığın Türkiye'ye 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağladığını hatırlatan Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Dolaylı yoldan milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve ülkemize yıllık 2-2.5 milyar dolar döviz girdisi sağlayan Karadenizimizin yeşil altını için hasat zamanı yaklaştı. Fındık üreticisi hasat için bahçesine kafasında 'Taban fiyat kaç lira olacak?', 'Emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz?' sorularıyla girmek istemiyor. Devlet adına müdahil alım yapacak olan TMO'nun fındık taban fiyatı bu ay sonuna kadar mutlaka açıklanmalı. Devletimizden 2024 yılı fındık taban fiyatını bir an önce belirleyerek, açıklamasını bekliyoruz. Açıklanacak olan taban fiyat artan girdi maliyetleri, ekonomik kriz ve üreticinin refah payı göz önünde bulundurularak belirlenmedi" dedi.

"TMO kriterlerini açıklamalı"

Açıklanacak taban fiyatın yanı sıra TMO'nun fındık alım kriterlerini de belirlemesi gerektiğini ifade eden Karan, "Taban fiyat açıklandıktan sonra ise, TMO alım kampanyası ve kriterlerini kamuoyuyla paylaşmalıdır. En önemlisi TMO'nun fındık alımlarında ödeme süresi 20 günü geçmemelidir. TMO alım merkezi sayılarını artırarak, depolarını şimdiden ilan etmelidir. TMO'nun açıklayacak olduğu fiyat ve alım kriterleri, serbest piyasanın oluşmasında önemli rol oynayacaktır. Çünkü serbest piyasa taban fiyata göre şekillenecek ve ona göre oluşacaktır. Üreticinin emeği, serbest piyasanın insafına bırakılmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Serbest piyasada fındık fiyatı düşürülüyor"

Sezon öncesi serbest piyasada fındık fiyatının gerilediğini belirten Karan, "Serbest piyasada bir ay öncesine kadar 135 liraya kasar yükselen fındık fiyatı, şu anda 115 lira bandına kadar düşürüldü. Her yeni hasat sezonu öncesi olduğu gibi yine üreticinin ürününü düşük fiyata kapatmak isteyenler işbaşında. Devletimiz tarafından bunlara fırsat verilmemesi adına taban fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıca çotanak sayımına göre 2024 yılı tahmini fındık rekolte tespit çalışmaları da devam etmektedir. İlk belirlemelere göre Giresun'da rekolte bir önceki yılla aynı oranda görülmektedir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Türkiye Giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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