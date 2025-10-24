Haberler

Fındık Fiyatlarında Düşüş: Avrupalı İthalatçılar ve Sanayiciler Yüksek Fiyatları Reddetti
Türkiye'de fındık fiyatları, Avrupalı ithalatçıların yüksek bulması nedeniyle serbest piyasada 350 liradan 280 liraya geriledi. Üreticinin 400 lira beklentisi karşılık bulmadı ve durum piyasalarda krize neden olabilir.

Avrupalı fındık ithalatçıları ve sanayiciler, Türkiye'deki fındık fiyatını yüksek bulup alımı eskisi gibi yapmayınca fındık fiyatı serbest piyasada düşüşe geçti. Sezona 230 liradan başlayan ve kısa sürede 350 lirayı gören fındığın fiyatı, serbest piyasada 280 liraya kadar geriledi. Üreticinin 400 lira beklentisi ise şimdilik karşılık bulamadı.

Rekolte ve randıman düşüklüğü nedeniyle sezona hareketli bir giriş yapan fındık piyasasında Türkiye'den fındık ithal eden ülkelerin ve sanayicinin düşük fiyat politikası fiyatların gerilemesine neden oldu. Giresun'da fındık ticareti yapan Ahmet Ergün, fiyat düşüşünün temel nedeniyle ilgili olarak, "TMO'nun Giresun kalite fındığa 195 lira fiyat vermesine rağmen serbest piyasada fiyatlar 230 liradan işlem görmeye başlamıştı. Kısa sürede de 350 lirayı gördü. Bunun nedeni rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyatların yükseleceği beklentisiydi. Ancak ihracatçılar ve Avrupalı sanayiciler alımlara başladığında fiyatlar hızla düşmeye başladı. Çünkü ithalatçılar ve sanayiciler yüksek buldukları fiyatlar nedeniyle Türkiye dışındaki alternatif üretici ülkelere yöneldi. Diğer taraftan ise serbest piyasadaki tüccarlar yüksek fiyattan aldıkları fındığı düşük fiyata satmak istemiyor. Bu durum piyasada ciddi bir krize yol açabilir. ya sanayici ve ihracatçılar ihtiyaç duyup Türkiye'ye yönelecek ya da tüccarlar zarar riskiyle karşı karşıya kalacak. Üreticiler ise bu dönemde emanete fındık vermedilerse beklemeyi tercih etmeliler" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
