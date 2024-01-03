Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Üreticilere Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesi doğrultusunda tarımın her alanında üreticinin yanında yer alıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2019 yılından bu yana başta fide, fidan, tohum ve gübre desteği olmak üzere çiftçinin ihtiyaç duyduğu her türlü konuda yanında yer aldı.

Yerelden kalkınma hedefi ile planlı ve sürdürülebilir bir tarım için üreticilerle işbirliği içerisinde çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşamasında tüm imkanlarını seferber ederek, tarımsal üretimin her çiftçinin yanında yer alıyor. Fide ve fidan destekleri ile üreticinin sağlıklı, kaliteli fide ve fidanlara ulaşmasını ve yatırım maliyetinin düşürülmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hem üreticileri yeni ürünlerle tanıştırdı hem de gelirlerinin artmasına katkı sağladı.

Üretimin devam etmesi sağlandı

Artan girdi maliyetleri karşısında fide ve fidan almakta bile zorlanan çiftçilere destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayan süreçte 29 bin 600 adet ceviz fidanı, 22 bin adet zeytin fidanı, 325 bin adet keçiboynuzu fidanı, 200 bin adet defne fidanı, bin 500 adet kestane fidanı, ipekböcekçiliğini desteklemek amaçlı 11 bin adet dut fidanı hibesi gerçekleştirildi.

4 bin adet Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük önem verdiği projelerden birisi de ekonomik getirisi yüksek, diğer meyve türlerine nispeten daha az su isteyen ve fakir topraklarda yetiştirilebilen Antep fıstığı ile üreticileri tanıştırmak oldu. Bu amaçla Antep fıstığı yetiştiriciliğine uygun olan Korkuteli ve Elmalı bölgesinde 4 bin adet Antep fıstığı fidanı dağıtımı yapıldı.

Getirisi yüksek fidanlar dağıtıldı

Bunun yanı sıra birim alanda getirisi son derece yüksek olan fidanlar da üreticiyle buluşturuldu. Antalyalı üreticilere 2 bin adet ahududu fidanı, 2 bin adet böğürtlen fidanı, 16 bin 580 adet aronya fidanı dağıtıldı. Yetiştiriciliği kolay, dayanıklı, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki fideleri hibesi de gerçekleştirildi. Bu kapsamda çiftçilere 1 milyon 838 bin 65 adet lavanta, kekik, adaçayı ve biberiye fidesi hibe edildi. Kırsal bölgelerde tarımsal ürünlerin çeşitliliğini arttırarak çiftçilere katkı sağlamak amacıyla birim alanda yüksek getiriye sahip alternatif ve çok fazla su istemeyen ürünler de dağıtıldı. Bu kapsamda toplamda 80 bin adet salep, nergis ve frezya, 200 kilogram da safran soğanı desteklemesi yapıldı.

Ekilemeyen alanlar tarıma kazandırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekilemeyen arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla "Tohum bizden üretim sizden" sloganıyla başlattığı tohum desteği de çiftçilerden yoğun ilgi gördü. Tarımda girdi maliyetlerinin hızla artmasıyla üretimden çekilen üreticileri desteklemek için 114 bin 850 kilogram buğday tohumu, 500 kilogram ayçiçeği tohumu, 2 bin kilogram nohut tohumu, 200 kilogram silajlık mısır tohumu, 2 bin kilogram arı otu tohumu verildi. Sözleşmeli üretim ile 10 bin kilogram patates tohumluğu hibesi yapıldı. Üretilen patatesler faydalı böcek üretiminde kullanıldı.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele

Biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi de destekleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü bu konuda da önemli çalışmalara imza attı. Alanya, Aksu, Manavgat, Döşemealtı ve Kumluca İlçelerinde zeytin ve avokado üreticilerine potansiyel hastalıklara, zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında kullanılmak üzere 8 bin kilogram tarımsal kaolin kili hibe edildi. Sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla turunçgil ve nar ağaçlarında unlu bit zararlısına karşı 5 bin 350 dekar alana predatör ve parazitoit böcek dağıtıldı. Bunun dışında örtü altı yetiştiricilikte zararlılarla biyolojik mücadele için üreticiye 287 bin 250 adet sarı mavi yapışkan tuzak verildi. Kültür mantarının verim ve kalitesini olumsuz etkileyen mantar sineği ile mücadele için de 120 adet elektrikli tuzak dağıtımı yapıldı.

500 bin metrekare sera örtüsü

Tarım üreticisinin her alanda yanında olmaya gayret gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi fırtına, hortum gibi doğal afetler sonucu sera örtüleri zarar gören üreticilere 500 bin metrekare plastik sera örtüsü dağıtarak çeşitli sebeplerden Tarım Sigortası yaptıramayan üreticilerin mağduriyetlerini giderdi.

Ücretsiz toprak analizi desteği

19 ilçeden alınan toprak örneklerinin analizi yapılarak ürün çeşidine göre gübreleme reçetesi oluşturuldu ve minimum alanda maksimum verim elde edilmesi planlandı. İhtiyaç fazlası ve gereksiz gübrelemenin engellenmesi ve üretim girdilerinin azaltılması, bilinçli üretim yönteminin geliştirilmesi hedefiyle çalışmalar yürütüldü.

Ürün kayıplarının önüne geçildi

Dijital Tarım Projesi ile de ürün kayıplarının önüne geçildi. Dijital tarım teknolojilerinin üreticiler tarafından benimsenmesi ile sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi teşvik edildi. Bilinçsiz ilaç, gübre ve su kullanımının önüne geçilmesi için Elmalı ve Kumluca'da 300'den fazla çiftçiye dijital sensör hibe edilerek, üretimleri takibe alındı.

23 bin üreticiye eğitim

Ayrıca son 5 yılda 23 bin üreticiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, sabun yapımı, defne yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği, iyi tarım, organik tarım, toprak analizi, budama ve aşılama, biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ipekböceği yetiştiriciliği konularında eğitim verildi. - ANTALYA