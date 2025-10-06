Faruk Çelik, Kardelen Kestane Şekeri Tesisini Ziyaret Etti

Eski Bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'nın köklü markalarından Kardelen Kestane Şekeri'nin üretim tesisini ziyaret ederek modern üretim süreçleri ve kültürel miras çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bursa'nın dünyaca ünlü lezzeti kestane şekeri, siyaset ve iş dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Eski Bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç pazara, Cardelion markasıyla da dış pazara ürün sunan İlka Şekerleme'nin Nilüfer'deki modern üretim tesisinde inceleme yaptı.

Kültürel miras ve gastronomi hafızası

Ziyaret, Kardelen Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Çelik'e Kardelen'in tarihçesi, üretim süreci ve ihracat vizyonu hakkında bilgi verildi. Ayrıca Kardelen Kültür Evi'nde sergilenen tarihi ambalajlar, üretim belgeleri ve geleneksel tariflerin, Bursa'nın gastronomi hafızası açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Hijyenik üretim ve belgeli kalite

Faruk Çelik, modern tesislerde üretim aşamalarını da inceledi. Genel Müdür Mümin Akgün, sektörde FSSC 22000 Versiyon 6.0 belgesine sahip ilk firma oldukları vurgulayıp, "Üretimin her aşamasında hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyuyoruz. Bugün 34 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, 50'den fazla ambalaj çeşidiyle tüketiciye ulaşıyoruz" dedi. Akgün ayrıca, kendilerine ait 26 mağazanın yanı sıra bayi kanallarıyla da Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıklarını vurguladı.

Çelik: Bursa'ya değer katan marka

Ziyarette, Kardelen markalı ürünlerde Bursa'nın tarihi ve turistik simgelerinin kullanıldığı ambalajların şehrin tanıtımına katkı sunduğu ifade edildi. Faruk Çelik de Kardelen'in yalnızca bir lezzet markası olmadığını, aynı zamanda Bursa'nın kültürel değerlerini dünyaya taşıyan önemli bir temsilci olduğunu dile getirdi. Çelik ayrıca, Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar dolayısıyla İlka Şekerleme yöneticilerine teşekkür ederek, üretim yolculuklarında başarı dileklerini iletti. - BURSA