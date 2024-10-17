Eyüp Lojistik, Gayrimenkul Sektörüne 10 Milyar Liralık Yatırım Hedefliyor

Eyüp Lojistik, deneyimini, Intro Gayrimenkul'le gayrimenkul sektörüne taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eyüp Lojistik, lojistik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyiminin ardından gayrimenkul sektörüne adım attı.

Eyüp Lojistik, Intro Gayrimenkul'le beş yıl içinde 10 milyar liralık yatırım hedefi belirleyerek faaliyetlerine hız verdi. Yatırımlarına hız veren şirket, iki yıl önce Intro Gayrimenkul AŞ'yi kurdu.

Şirketin ilk büyük projesi, Çatalca'da 550 milyon lira değerdeki 40 bin metrekarelik arazi üzerinde başladı.

Intro Gayrimenkul, şirkete ait olan araziye 800 milyon liralık bir lojistik depo merkezi kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüp Lojistik ve Intro Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, gayrimenkulün lojistiğin önemli bir parçası olduğunu ve entegre çözüm olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Intro Gayrimenkul'le yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım anlayışıyla yenilikçi ve çığır açacak işlere imza atacaklarını belirten Bartık, "Kiralama, kat karşılığı projeler, sanayi sitesi, yaşam alanları gibi geniş yelpazede faaliyetlerimiz olacak. Intro ile cesur ve yenilikçi projeler ortaya koyacağız, ülkemize katma değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Gayrimenkul yatırımlarında fırsatları yakalamak için kriz dönemlerinin önemli olduğunu vurgulayan Bartık, "Gerçek yatırımcılar sektörün daraldığı dönemlerde yatırım yapar. Bu şekilde sıra dışı projeler geliştirerek, verimli ve karlı işlere imza atıyorsunuz. 2025 yılında gayrimenkul sektöründe canlanma başlayacak. Yatırım yapacaklara, 2025 yılı için kulaklarını ve gözlerini açmalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Intro Gayrimenkul'un şimdilik, ağırlıklı olarak iş dünyası için büyük önem taşıyan depo lojistiği yatırımı yaptığını belirten Bartık, depo lojistik faaliyetlerinin devam edeceğini aktardı.

Sanayi sitesi yatırımlarını ise gelecek dönemde üst sıralara çıkaracaklarına değinen Bartık, gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşümü için resmi süreçleri takip ettiklerini bildirdi.

Firmalarının GYO'ya dönüştüğünde hedeflerini hızla hayata geçireceklerinin altını çizen Bartık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki beş yıl içinde minimum 10 milyar liralık bir yatırım öngörüyoruz. Bunların kaynaklarını hazırlıyoruz. Önümüzdeki üç yılda konjonktürün pozitif olarak değişeceğini düşünüyorum. İstanbul yatırımları şirketimizin vazgeçilmezi. Adana'da da gayrimenkul yatırımlarımız mevcut. İstanbul'un kuzey aksında 800 milyon liralık lojistik depo merkezi yatırımı başlattık. Hem bölgesel istihdama katkı sağlamayı hem de lojistik alandaki ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Yapımı bittiğinde kiraya vereceğiz. Ayrıca İstanbul Tuzla Tepeören bölgesinde arazi arayışı içindeyiz. Tepeören ve Akfırat civarında yeni bir gümrük yapılıyor. Şu an Esenyurt Çakmaklı'da ortak olduğumuz bir depomuz var. Dünyanın en iyi şirketleri bizim kiracımız."