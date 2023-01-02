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EYT düğümü çözüldü, sıra başvuruya geldi! İşte adım adım e-Devlet üzerinden yapmanız gerekenler

Ekonomi Haberleri

EYT düğümü çözüldü, sıra başvuruya geldi! İşte adım adım e-Devlet üzerinden yapmanız gerekenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, EYT konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu önlerinde yoğunluk oluştu. Fakat SGK'ya gitmeden de e-devlet üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için yaş şartı aranmaksızın günü ve primi dolanların emekli olabileceğini açıklamasının ardından belgelerini alan vatandaşlar SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fakat SGK'dangelen açıklamada e-devlet üzerinden başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı.

e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına "aylık, emekli, gelir" kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan "gelir, aylık ödenek talep belgesinin" verilmesi belgesine tıklanacak.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

Daha sonra ise ikinci adım olarak ekrandaki "Yeni başvuru" sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığı" seçilecek.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

EYT düğümü çözüldü, sıra e-devletten başvuru geldi! İşte adım adım neler yapmanız gerektiği

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

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