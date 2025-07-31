Eynesil'de çay üreticilerinden tepki: 'ÇAYKUR üreticiyi özel sektörün insafına bıraktı'

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay üreticileri, düşük kota uygulamaları ve serbest piyasa kurallarının hiçe sayılması nedeniyle üreticilerin özel sektörün insafına terk edildiğini ileri sürerek, ÇAYKUR'a tepki gösterdi.

Eynesil ilçesindeki çay üreticileri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çay üreticilerinin yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı. Üreticiler adına konuşan Metin Çavuş Özarslan, düşük kota uygulamaları ve serbest piyasa kurallarının hiçe sayılması nedeniyle üreticilerin özel sektörün insafına terk edildiğini belirtti. Özarslan, "Toprağa emek veriyor, çayımızı alın terimizle topluyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını alamıyor, sömürü düzeniyle karşı karşıya kalıyoruz. Taban fiyat 25 TL olarak açıklanmasına rağmen üreticilere 18,50 TL gibi düşük fiyatlar dayatılıyor. Özel sektör fiyatları kendi arasında belirliyor ve ödemeler 8 aya kadar gecikiyor. Bu süre zarfında enflasyon farkı da yansıtılmıyor" dedi.

Eynesil'de günlük yaklaşık 400 ton çay toplandığını belirten Özarslan, "ÇAYKUR sadece 150 tonunu alabiliyor. Geriye kalan 250 ton çay özel sektöre gitmek zorunda kalıyor. Bu tablo hem ÇAYKUR'un yetersizliği hem de yanlış tarım politikalarının bir sonucudur. ÇAYKUR kapasitesinin artırılmasını, özel sektörün denetlenmesini ve tarım politikalarında üreticiyi önceleyen adımlar atılmasını bekliyoruz"dedi. - GİRESUN