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Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı

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Kiralık ev ilanlarında son 1 ayda düşüş gözlemlenirken, emlak sektörü temsilcileri ev sahiplerinin asgari ücret zammını beklediklerini belirtti. Bazı ev sahiplerinin asgari ücret artışının ardından dairelerini yüksek fiyattan ilana koyacakları öne sürüldü.

Ev sahipleri gözünü asgari ücret ve emekli maaşlarına gelecek olan zamlara çevirdi. İlan sitelerinde kiralık ev ilanlarının yeni asgari ücret belirlenmeden kaldırıldığı görüldü. Ev sahiplerinin açıklanacak olan yeni maaşların ardından ilanları yüksek fiyattan vereceği iddia edildi.

EV SAHİPLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mevcut ekonomik şartlar ve artan kira fiyatları nedeniyle kiracıların üzerindeki yük oldukça fazlayken, maaş zamlarını bahane ederek fiyat artışına gitmek isteyen ev sahiplerinin bu tutumu hem piyasada hem de kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Kiralık ev ilanı sayılarında düşüş de dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılması sonrası 300 binlere kadar çıkan kiralık ev ilanları, bugün 200 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Uzmanlar maaşlara yapılacak olan zamlar sonrasında ilan sayılarında artış olacağını ifade ediyor.

TAKİP EDİLMEMENİN YOLUNU BULMUŞLAR

İstanbul'da emlak işiyle uğraşan Mehmet Ali Narin, yapılan fırsatçılığın her yıl olduğunu belirterek "Ne zaman emekli ve asgari ücrete zam yapılsa hem kiralık hem satılık konut fiyatları yükseliyor. Bakanlık genel olarak denetimlerini yapıyor ama bir eksik var. Çünkü mevcut ilanın fiyat değişimine bakıyorlar. Ancak silinip yeniden konulan ilanın fiyat değişimini takip edemiyorlar. Bu nedenle fiyatlar rahat bir şekilde yükseltilebiliyor" dedi. Son aylarda konut satışlarındaki yükseliş ile kiralık ilanlarında artış olduğunu söyleyen Narin "Konut satışları artıyor ve daha çok yatırım için alım yapılıyor. 3-5 milyon liralık evler alınıp kiraya veriliyor. Ancak ev alımı yapanlar kiralamak için yılbaşı sonrasını bekliyor. Bugün Beylikdüzü'nde 1+1 dairenin ilanını kaldırdık. Geçen hafta 17 bin liradan ilana çıkmıştık. Ev sahibi bir duyum almış ve maaş zamları sonrası daha yüksek fiyattan ilana çıkmak istiyor. Tahminen 25-26 bin liradan şubat ayında ilana çıkacağız" dedi.

BAKANLIK TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırmıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık'tan yapılan son açıklamada, 'konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı' yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesinin denetlendiği belirtildi.

Denetimin ardından emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."

Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıKemal Ortac:

Bu haberi yaparak fırsatçılığı dört gözle bekleyenlere haber verdiniz . alkış..

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

ALLAH böylelerine fırsat vermesin

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Haber Yorumlarıosman kara:

Toplumca ahlaksızlık ciğerlerimize işlemiş.

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Haber Yorumlarıslim shady:

Aç gözlü bir topluma dönüştük! Bunların haber yapılması bile artışları hızlandırır!

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Haber YorumlarıErcan null:

ALLAH gozlerini doyursun

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Haber YorumlarıKamil Akar:

nah tutulur

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Haber YorumlarıEnroy25:

Bize biz yeteriz dışarıda düşman aramaya gerek yok... Para doyursun gözlerinizi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Fahiş fiyat derken neyi kasdeyorsunuz Sayın Bakanlar. 1.si serbest ekonomi. 2.si siz kira artış oranını %41.5 enflasyon da, bu nasıl iş. kira artışını %65 olarak neye karşılık yapıyorsunuz? Bence siz EKONOMİ ekibi olarak toparlanıp gidiniz. Insanların sinir sisteminizi bozdugunuz gibi aile bütünlüğüne de saygı duymadığınız aşikâr. 3 çocuk yapınız. Neyle? Şu an seçim olsa anketleri sizi yanıltmasın. EKONOMİ ekibini yanıltmaz. Istedikleri bu . Sayın Reis'im Truva atları temizlenmeden rahat yok.

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

PARASI OLAN DEĞİLDE İHTİYACI OLAN EV ALIR İSE SORUN BAYAĞI ÇÖZÜLÜR BİDE HER KİRALIK EVE KİMLİK KARTI GİBİ Bİ BELGE ÇIKARTILABİLİR SARI SAYFALAR VE İŞ GÜZAR EMLAKCILAR YERİNE DAHA KURUMSAL YAPI VE VERGİLENDİRİLMİŞ İLANLAR OLMALI PİYASA ARZ TALEP İLE BELİRLENİYOR İSE EFLASYON NİYE VAR

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Fırsatçılar.

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