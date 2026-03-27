ETSO ve Vakıf Katılım Arasında e-Dönüşüm iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Vakıf Katılım, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek olacak yeni bir protokol imzaladı. KOBİ'lerin finansal işlemlerini dijital ortamda birleştiren e-Yönetim Platformu p@ket, ETSO üyelerine ücretsiz sunulacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Vakıf Katılım arasında, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine ivme katacak yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında, ETSO üyeleri Vakıf Katılım'ın e-Yönetim Platformu olan p@ket'in sunduğu avantajlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek.

KOBİ ve işletmelerin finansal işlemlerini dijital ortamda tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen e-Yönetim Platformu p@ket, bankacılık işlemleri ile ön muhasebe uygulamalarını entegre ediyor. Bu sistem sayesinde firmalara operasyonel kolaylık, zaman ve maliyet tasarrufu sunuluyor. İş birliği protokolü; ETSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Kılıç, Vakıf Katılım Karadeniz Bölge Müdürü Ekrem Aydın, Vakıf Katılım Erzurum Şube Müdürü Nurettin Önay ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu'nun katılımlarıyla imza altına alındı.

Törende konuşan Bölge Müdürü Ekrem Aydın, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı önceliklendirdiklerini belirtti. Aydın, "Geliştirdiğimiz e-Yönetim Platformu p@ket, işletmelerin finansal ve muhasebesel süreçlerini tek uygulamada birleştiriyor. ETSO ile yaptığımız bu iş birliğinin, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına ivme katacağına inanıyor; hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Protokolün bölge ekonomisine ve kurumsal kapasiteye katkılarına dair değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise dijitalleşmenin günümüz ticaretindeki önemine dikkat çekti. Özakalın, "Üyelerimizin e-dönüşüm maliyetlerini düşürecek ve operasyonel süreçlerine ivme katacak bu tür iş birliklerini çok önemsiyoruz. e-Yönetim Platformu sayesinde ETSO üyeleri, finansal süreçlerini çok daha verimli ve güvenli bir şekilde yönetecek. ETSO olarak üyelerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturmaya ve rekabet güçlerini artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Protokolün her iki kuruma ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak

Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş hamle
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı

Orduda kaos! Genelkurmay itiraf etti, Netanyahu hemen harekete geçti
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu

Finaldeki rakibimiz belli oldu
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı

Hamaney'in ölmeden önceki son görüntüsü yayınlandı
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru

Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil
Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı baskınının sebebi belli oldu

Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı baskınının sebebi belli oldu