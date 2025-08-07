ETSO Ağustos Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ETSO'da Ağustos ayının ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Odaya ulaşan resmi yazılar ve gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek, ilgili konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Görüşülen başlıca konu başlıkları; Erzurum Valiliği İl Koordinasyon Kurulu bilgilendirmeleri, TOBB'dan gelen yazıların değerlendirilmesi, Mahalli Çevre Kurulu toplantı gündemi, 11. Uluslararası Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen yazılar, Rusya ile ihracat/ithalat süreçlerinde yaşanan engellere ilişkin bilgilendirme ve Atatürk Üniversitesi'nden, Oda üyelerine yönelik talep edilen lisansüstü ve doktora kontenjanları hakkında talep yazısı görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi. - ERZURUM