ETSO 2025 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, ETSO'nun Kasım ayı mizanı ile bütçe izleme raporu görüşülerek oy birliğiyle onaylandı. Açılış bölümünde Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, toplantının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Erzurum iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde kent ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Toplantıda daha sonra söz alan ETSO Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim Kurulu'nun Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri Meclis üyeleriyle paylaştı. Özdemir, kentin ekonomik, sosyal ve sanayi gelişimine katkı sağlayan çalışmaları şu başlıklarla aktardı: İİMEK 4. ve 2025 yılı son olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Özay başkanlığında Palandöken Kaymakamlığında gerçekleştirildi. Kayra Multidisipliner Çalışma Kulübü, ETSO'da etkinlik düzenledi. Business Türkiye Dergisi'nde Erzurum'un kalkınma vizyonu yer aldı. KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, ETSO'yu ziyaret etti. TOBB KGK ve GKK Başkanları, Atatürk Üniversitesi MUN kapanış seremonisine katıldı. ETSO'nun üyelerine yönelik destek çalışmaları sürdürüldü. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yeni dönemde Avrupa temsil görevi gündeme alındı. Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu, ETSO'ya ziyarette bulundu. Yeni iş birlikleri ve yeni fırsatlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Erzurum ABİGEM A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı meclis gündemine taşındı. TOBB Ticaret Merkezleri - Hedef Pazar ABD Zirvesi, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi. UMSİDER heyeti, ETSO'yu ziyaret etti. KOBİ'lere sunulan yeni TOBB Nefes Kredisi imkanı açıklandı. Aile ve Kadın İstişare Toplantısı yapıldı. İran Başkonsolosu Alibeman Eghbali Zarch, ETSO'yu ziyaret etti.

