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Esnafın Durumu Asgari Ücrette Göz Önünde Bulundurulmalı

Esnafın Durumu Asgari Ücrette Göz Önünde Bulundurulmalı
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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, asgari ücret belirlenirken küçük ve orta boy esnafın durumunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, esnafa en düşük faizli kredilerin sağlandığını ve yeni kredi paketleri üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Ak Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akgül, yeni asgari ücret belirlenirken küçük ve orta boy esnafın durumunun da gözetilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, küçük ve orta boy esnafın büyük kesiminin kendi işinde çalışmasına karşılık, yanında bir veya daha fazla çalışanı istihdam ettiğini kaydetti.

Akgül, "Tabii ki bir yanıyla çalışanların daha iyi ücret şartlarında olması diğer yanıyla da onları istihdam eden esnafın gücünü aşacak, zorlayacak bir ücret açısından dengeli olunması gerekir. Esnafın durumunun da gözetilmesi gerekir" dedi.

Merkez Bankası'nın halen yüzde 50 düzeyindeki politika faiziyle ilgili indirim beklentileri ön plana çıkarken esnafın kullandığı kredilerde mevcut faiz ve geri ödeme tablosu da Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararından etkilenecek. Akgül, bu açıdan esnafın durumunu her zaman dikkate aldıklarını ve ön planda tuttuklarını ifade etti.

Şu anda TESKOMB ve çatısı altındaki Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin yüzde 29 oranıyla en düşük faizli krediyi esnafa kullandırdıklarını vurgulayan Akgül, mevcut koşullarda yüzde 60 ve üzerindeki ticari kredi faizleri dikkate alındığında esnafa sağlanan bu faiz ve ödeme kolaylığının önemli olduğunu ifade etti.

"Daha iyi şartlarda kredi için çalışmalar sürüyor"

Yılbaşından sonra esnaf için daha iyi şartlarda kredi ve finansman sağlanması yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Akgül, şunları söyledi:

"Daha önce de farklı dönemlerde esnafın durumunu gözeten kaynak ve kredi paketlerini kullanıma soktuk. Şu anda da yüzde 29 ile en düşük faizli krediyi esnafımız kullanıyor. 2024 yılı için TESKOMB tarafından kullandırılmak üzere 60 milyar liralık bir kaynak ayrılmıştı ve bunun 40 milyar liradan fazlasını kullandırdık. 2025 yılında devreye girecek daha uygun koşullu bir kaynak, kredi ve finansman paketi üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Hazırlıklar tamamlanmak üzere. Şu anda bununla ilgili çalışmaya son şeklinin verilmesi üzerinde duruluyor. Esnafın durumunu daha iyileştirecek, kredi ve kaynak ihtiyacını uygun şartlarda sağlayacak bu hazırlıklar tamamlanıp yürürlüğe girdiğinde eminim esnafımızda bu kaynak paketinden memnun kalacak."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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