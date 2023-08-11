Kuyumcu esnaf Emre Öztürk : "Bir gramdan düşük altın basılmaması kararı, altın piyasasındaki hareketliliği azaltacak"

"Vatandaşlar takı sezonunda altın yerine para veya dövizi tercih edecek"

ESKİŞEHİR Eskişehirli kuyumcu esnaflarından Emre Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı 1 gramdan düşük altın basılmayacağı kararının piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı belirterek, "Vatandaşlar takı sezonunda altın yerine para veya dövizi tercih edecek" dedi.

Emre Öztürk, yayımlanan genelge sonrasında vatandaşların bu durumdan olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Altın fiyatlarını yüksek bulan vatandaşların yatırım ve takı maksatlı aldığı 1 gramın altındaki altınları artık alamayacağını belirten Öztürk, "Altın fiyatlarını sürekli artışından itibaren devlet özellikle bir yaptırım uygulamak zorundaydı. Daha doğrusu piyasadaki hareketliliği çözmek durumundaydı. Mehmet Şimşek'in kararıyla beraber genelgede bir değişiklik yaparak basılı materyallerde özellikle 1 gramın altında basım materyalleri durdurdu. Yani 0,5 ve 0.25 gram gibi altınları artık basılmayacak. Basılı metalleri artık 1 gram en aşağı olmak üzere ve en çok da 100 gram olmak üzere artık piyasada dolaşacak. Bu da tabii ki fiyatları özellikle etkileyecektir. Çünkü insanların alım gücü çok fazla bir şekilde düşmüştü. ve özellikle, 0,5 grama düğün sezonuyla beraber çok fazla ihtiyaç olmuştu. Bu piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı benziyor. Bir gramın altındaki altınlar şu anda piyasada, ama bundan sonra basılmayacak. Yalnız piyasada olan altınlar spekülasyona devam edecek. Tabi buna olan talep arttıracak. Buna bağlı olarak fiyatlardaki işçilik maliyeti tekrardan yükselecek. Müşterilerimiz de bu durumda birazcık daha dezavantajlı bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyorum. Çünkü altınlardaki fiyatlar özellikle 0,5 gramlar 1 gramın eş değerinde değil. Daha fazla bir şekilde satışa sunacak şu anda 1 gram altının şu anda bin 750 lira geliyor. Piyasadaki tabi çeyrek altına eşdeğer bir seviyeye dönmeye başladı şu anda. Özellikle düğün sezonunda, Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 860 seviyelerinde seyrediyor. Müşterilerimize 1 gram altınları artık satmaya başlayacağız ve elimizde olan 0,5 gramlar da artık yavaş yavaş piyasadan çekilecektir diye düşünüyorum. Bunlar artık hurda piyasasına dönmeye başlayacak. Özellikle 0,5 gramlar piyasada toplandıkça artık bunlar hızlı bir şekilde eritmeye gidecek. Bu tabi bir döngü, yaklaşık olarak bunun bitmesi 1 yılı bulur diye düşünüyorum. Çünkü altınlar sürekli piyasada hala devam edecek alım satıma. 0,5 gramlar yasaklandı diye bir durum söz konusu değil. Hala satışı devam edecek ve hala alışı devam edecek. Ne zaman piyasadaki tüm altınlar toplanıp bitene kadar 0,5 gram piyasadaki hareketliliği devam eder diye düşünüyorum. Tabi vatandaşlar bu saatten sonra yapabilecekleri tek şey artık düğün sezonunda 1 gram takmak olacak veya da parasal miktarlara dönecekler. Yani yarım gramın karşılığı kadar olan işte 600 lira ile 700 lira para takacaklar veya onun yerine döviz olarak bunun karşılığını alacaklar" dedi.

Yayınlanan karara ilişkin değerlendirme yapan vatandaşlardan Yılmaz Gökçe, 0,5 ve 0,25 gram altınların kalkmasında bir şeyin değişmeyeceğini belirterek şöyle konuştu;

"Altını, parası olan alıyor zaten. 0,5 gramı alan 1 gramı da alır fark eden bir şey yok. Yatırım yapmak isteyenler de beklerler, toplarlar, 1 gram alırlar yani fark eden bir şey yok. Takı mevzusuysa bu yarım gramın kalkması. Yani millet para taksın yani. Yarım gramı bir gramı yok bu işin. Parası olan alıyor. Parası olmayan zaten altının kenarından böyle geçmiyor. Her ay alacağına iki ayda bir aldılar, yatırım yaparlar. Problem yok yani."