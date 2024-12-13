Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiminde Türkiye'de Birinci

"Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor" projesi kapsamında çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülen ğitimde, "Nasıl kaliteli ve daha verimli safran üretebilirim?" sorusuna yanıt arandı. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Suat Özdemir'in açılış konuşmasından sonra Enstitü Müdürlüğü'nden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Çakmak, konu uzmanı Ziraat Mühendisi Necla Alıcı, İl Müdürlüğü'nden ilgili Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Zuhal Akkaya'nın sunumlarıyla yeni üretime başlayacak üretici adayları ve mevcut safran çiftçileri için safran yetiştiriciliğinde, bakım ve besleme yöntemleri, yabancı ot kontrolü gibi temel konular ele alındı. Safran kalite kriterleri detaylı şekilde aktarıldı. Eğitim sürecinde Enstitü bünyesindeki safran dikili alanlar ziyaret edilerek, mevsime uygun olarak yerinde bilgi paylaşımı sağlandı. Bu sayede katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı olarak da safran yetiştiriciliğinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Safran üretiminde Eskişehir 81 il arasında Türkiye'de birinci sıraya yükseldi

Konuyla ilgili açıklamada, "Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla "Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor (Safran Yaygınlaştırma Projesi)" projesi, Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesi, Seyitgazi İlçesi Beykışla Mahallesi, Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi, Tepebaşı İlçesi Kızılinler Mahallesi ve Sivrihisar İlçesi Merkez Mahallelerinde genel olarak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi, Eskişehir Kadın Çiftçi Derneği Üyeleri ve Kadın Çiftçilerle 100'er metrekarelik alanda olmak üzere toplamda 800 metrekare alanda demonstrasyon bahçeleri kurulmuş projenin 2.yılı olan 2024 yılı itibariyle projeye dahil olan yeni kadın çiftçilerle birlikte demonstrasyon kapsamında dikilen safran alanları 2 dekara ulaşmıştır. Bununla beraber Eskişehir, 2023 yılı itibariyle Safran üretiminde önemli atılım yapmış olup özel sektör devlet işbirliği ile toplamda 122 dekarlık safran üretim alanına ulaşmış ve 81 il arasında Türkiye'de birinci sıraya yükselmiştir" denildi. - ESKİŞEHİR