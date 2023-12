Eskişehir'de arsa satışları düşüşte

Eskişehir'de emlakçılık yapan Özgül Parlak, 2023 yılının sonunda arsa satışlarının düşük kaldığını, gayrimenkul alış ve satışlarının ise genel olarak yavaşladığını söyledi.

Son dönemlerde çoğu yatırımcının Eskişehir ve çevresindeki arsalara büyük ilgi gösterdiği biliniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere başka şehirlerden Eskişehir arsalarına 2023 yılında da yoğun talep olduğu öğrenilirken, yıl sonuna doğru arsa satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği bilgisi edinildi. Yılın son aylarında arsa ve konut satışlarının beklemedikleri düzeyde yavaşladığını ifade eden emlakçılar, banka kredilerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek faizlerin azaltılmasını istedi.

"Yıl sonunda satışlar beklediğimiz gibi değildi"

Eskişehir'de emlakçılık yapan Özgür Parlak, İstanbul'daki vatandaşların Eskişehir'deki arsalara her daim yoğun talep gösterdiğini ancak yıl sonuna doğru piyasanın çok durgunlaştığını belirterek, "Sadece emlak sektöründe değil, her türlü sektörde bir durgunluk var. Belli dönemlerde, genellikle yıl sonuna doğru vergiden düşmek amacıyla tarla alan vatandaşlar olabiliyor. Tabii bu sene satışlar geçtiğimiz senelere göre düşük kaldı. 2023 yılının son aylarında satışlar beklediğimiz gibi değildi. Banka faizleri çok yüksek. Şu an 1 milyon nakit alana 40 bin liraya yakın faiz veriliyor. O yüzden, bu kredileri düşürmedikleri ve faizleri indirmedikleri sürece gayrimenkul sektörü sıkıntıda olacak" dedi. - ESKİŞEHİR