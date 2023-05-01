Eski Bakan Elvan: 'MTOSB'den geniş sanayi alanları bekliyoruz'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'e çok ciddi yeni sanayi alanları kazandırdıklarını belirterek, "Bundan sonraki beklentimiz, şu ana kadar genişleyen MTOSB yatırım alanı kadar büyük bir OSB'nin Mersin'e kazandırılması.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'e çok ciddi yeni sanayi alanları kazandırdıklarını belirterek, "Bundan sonraki beklentimiz, şu ana kadar genişleyen MT Osb yatırım alanı kadar büyük bir Osb'nin Mersin'e kazandırılması. Öylesine güçlü ve büyük bir OSB planlanmalı ki, bugüne kadar yapılan OSB'lerin metrekare alanına eşit sahada bir yatırım alanını ve güçlü istihdam yapısı kazandırılmış olsun" dedi.

Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık, Müteşebbis Heyet Üyesi Halil Demirkol, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve çok sayıda sanayici tarafından karşılanan Elvan, MTOSB'de misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya geldiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Elvan, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum" diyerek depremzedelerin herhangi bir eksiklerinin olup olmadığı konusunda bilgi aldı.

"MTOSB'den daha çok sanayi alanı bekliyoruz"

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde yaptığı incelemelerin ardından sanayicilerle bir araya gelen Elvan, "Hangi işi yaparsanız yapın alt yapısı sağlam olmayan bir işin başarılı olmasını bekleyemezsiniz. Biz de Mersin'de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Mersin'in alt yapısını sağlamlaştırdık. Kentin her yerinde bakanlıklarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar var. Mersin artık altyapı çalışmalarını tamamladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Bundan sonra artık şahlanma ve kalkınma zamanı olduğunu vurgulayan Elvan, "Mersin için daha yolun başındayız diyebiliriz. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda sona gelindi. Depremden kaynaklı olarak orada çalışan birçok işçimiz yakınlarını kaybetti ve iş gücünde düşüş oldu. Önümüzdeki haftalarda test uçuşları gerçekleştirilecek. En geç haziran ayı gibi de havalimanımızın açılmasını bekliyoruz. Kargo uçuşlarından dolayı havalimanımızın bölge sanayicilerimize de katkı sunacağı görüşündeyiz. Mersin Limanı'nın işlem hacmi çok yükseldi. Limanın da sanayimize büyük katkı sağladığını biliyoruz. OSB'mizin otoyol bağlantı yolu sorununu çözdük. Mersin'e çok ciddi yeni sanayi alanları kazandırdık. Bunları hep birlikte gerçekleştirdik. Şimdi Sabri Tekli ve yönetiminden beklentimiz, şu ana kadar genişleyen MTOSB yatırım alanı kadar büyük bir OSB'yi Mersin'e kazandırmaları. Öylesine güçlü ve büyük bir OSB planlanmalı ki, bugüne kadar yapılan OSB'lerin metrekare alanına eşit sahada bir yatırım alanını ve güçlü istihdam yapısını Mersin'e kazandırmaları. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Bir fabrikada 6 bin istihdam olacak"

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise bugüne kadar birçok yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi; "Özellikle 2, 3 ve 4'ncü bölgelerimizin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Bakanımız Lütfi Elvan'ı burada ağırlamaktan onur duyuyor, kendisine bölgemize gerçekleştirdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. MTOSB'nin bu kadar hızlı gelişiminde Bakanımızın katkıları çok büyük. Biz Bakanımızın da katkıları ile Müteşebbis Heyetlerimiz, yönetim kurullarımız ve bölge müdürlüğü personelimiz ile çok hızlı bir gelişim göstererek yeni sanayi alanlarını yatırımcılarımıza kazandırarak ülkemize ve bölgemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 3. Bölge belki de Türkiye'nin en hızlı hizmete açılan OSB'si oldu. Burada hedefimiz 5 bin istihdamdı. Fakat şu an 3. Bölgemizde yer alan bir beyaz eşya fabrikamızda 6 bin kişi istihdam edilecek. Bu Mersin için çok önemli bir rakam. Başta Bakanımız Lütfi Elvan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." - MERSİN