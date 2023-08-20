Erzurum Temmuz'u da lider kapattı

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde il geliri ve il kamu harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bazında ise Haziran ayında olduğu gibi yine birinci sırayı aldı.

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde il geliri ve il kamu harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bazında ise Haziran ayında olduğu gibi yine birinci sırayı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Temmuz 2023 iller denge verilerini paylaştı. Erzurum, gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı. Erzurum'da kişi başına düşen il geliri 12,8 bin TL olurken, kamu ilde kişi başına 19,3 bin TL tutarında hizmet ve yatırım harcaması yapıldı.

Erzurum Temmuz 2023 Ayı Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum'da Temmuz 2023 döneminde il geliri 9 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahsil edilen il geliri ise 4 milyar 954 bin TL oldu. İlde 7 ayda 14 milyar 544 milyon tutarında kamu harcaması yapıldı. İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 34,07, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 51,30 oldu.

Kişi Başına Düşen İl Geliri

Erzurum'da 2023'ün 7 ayında kişi başına düşen il geliri 12 bin 882 TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 19 bin 399 TL olarak kaydedildi. Erzurum Temmuz 2023 diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

Kişi Başına Düşen Gelir Bölgesel Veriler

Temmuz 2023 döneminde kişi başına düşen gelir Erzurum'da 12 bin 882, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 10 bin 758, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesin illerinde 8 bin 861, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 8 bin 124 TL olarak hesaplandı.

Kişi Başına Düşen Kamu Harcaması Bölgesel Veriler

Temmuz 2023 döneminde kişi başına düşen kamu harcaması değeri Erzurum'da 19 bin 399, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 19 bin 711, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesin illerinde 18 bin 134, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 18 bin 340 TL olarak değerlendirildi.

Gelirin Gideri Karşılama Oranları Bölgesel Veriler

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen hesaplamalara göre gelirin gideri karşılama oranı, Erzurum'da yüzde 34,07, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 28,96, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 32,04, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 19,69 olarak gerçekleşti.

DOSİAD Temmuz 2023 Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın 7 ayında toplam gelir Erzurum'da 9,6 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 11,5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 19,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 48,7 milyar TL oldu.

Bölgesel Kamu Harcamaları

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın Ocak - Temmuz ayları düzeyinde toplam kamu harcaması Erzurum'da 14,5 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 21,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 39,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 110,0 milyar TL oldu.

Erzurum'un Gelir Payı

7 aylık kapsamda Erzurum il geliri KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 83,65, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,58, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 19.81'lik pay gösterdi.

Erzurum'un Kamu Harcaması Payı

Ocak - Temmuz 2023 kaydında Erzurum kamu harcaması toplamı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68,75, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 13,21'lik pay oluşturdu.

Temmuz 2023 Bölge İlleri Bütçe Denge Verileri

DOSİAD analizlerine göre, Temmuz 2022 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 34,07, Ağrı'da yüzde 26.15, Malatya'da yüzde 25,38, Van'da yüzde 21,54, Erzincan'da yüzde 20,16, Elazığ'da yüzde 17,97, Iğdır'da yüzde 16,58, Bingöl'de yüzde 14,80, Kars'ta yüzde 14,84, Ardahan'da yüzde 15,61, Bitlis'te yüzde 16,18, Muş'ta yüzde 12,96, Tunceli'de yüzde 5.80, Hakkari'de yüzde 5,60 oldu.

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum gelirin gideri karşılama oranı bazında Türkiye illeri sıralamasında 45'inci oldu. Gelirin gideri karşılama oranlarının en yüksek olduğu iller; Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Mersin, Zonguldak, Yalova, Ankara, Antalya, Hatay, Muğla, Aksaray, Manisa, Denizli, Çanakkale, Sakarya, Konya, Düzce, Adana, Balıkesir, Aydın, Samsun, Rize, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kırklareli, Çorum, Kastamonu, AfyonKarahisar, Nevşehir, Uşak, Bilecik, Gaziantep, Bartın, Burdur, Artvin, Niğde, Kırşehir, Ordu, Bolu, Erzurum, Sivas, Isparta, Sinop, Giresun, Ağrı olarak sıralandı. - ERZURUM