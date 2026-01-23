Tarıma 1 milyar 656 milyon 39 bin 10 TL destekleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, 2025 Yılında Erzurum tarımını geliştirmek için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2025 yılında çiftçilere hayvancılık desteklemeleri kapsamında 671 milyon 450 bin 852 TL, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında 898 milyon 482 bin 452 TL, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 84 milyon 515 bin 706 TL ve diğer destekler kapsamında 1 milyon 944 bin TL olmak üzere; toplam 1 milyar 656 milyon 39 bin 10 TL destekleme ödemesi yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, " 2025 yılında İlimizde 936 bin 995 ton çiğ süt üretildi. Büyükbaş, küçükbaş, kedi ve köpeğe 2 milyon 886 bin 140 adet aşı yapıldı. 249 bin 943 adet büyükbaş ve 364 bin 103 adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı.4 bin 277 adet sahipli hayvan (kedi-köpek) kimliklendirildi" dedi.

"17 bin 204 adet denetim yapıldı "

Erzurum'dan 118 bin 379 adet büyükbaş, 255 bin 552 adet küçükbaş, 34 bin 210 adet arılı kovan ve 376 bin 132,55 kg hayvansal ürün il dışına sevk edildiğini vurgulayan Kenger, "Yol kontrolleri hizmeti kapsamında 17 bin 204 adet denetim yapıldı. İl/İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince su ürünleri yetiştiricilik tesislerine 2025 yılı içerisinde 587 denetim yapıldı. 2025 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında 967 bin sazan yavrusu Aşkale, Uzundere, Hınıs ilçelerinde bulunan baraj gölü ve göletlere bırakıldı. İlimizde 2025 yılında üretilen su ürünleri miktarı yılda 3.744 ton oldu. Su ürünleri avcılık ve rutin tesis denetimlerinde kullanılmak üzere İl Müdürlüğümüze 1 adet tekne kazandırıldı. 40 bin 347 üretici 3 milyon 587 bin 774 da alan Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıt edildi" diye konuştu.

"İşletmeye 18 bin 632 denetim yapıldı"

Erzurum'da 2 bin 684 ton bitkisel ürün ve torf ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Kenger, "121 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi. 6 bin 182 gıda üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmeye 18 bin 632 denetim yapıldı. Taklit tağşişten 11 işletme yayınlandı. Bitki koruma ürünleri bayi, zirai mücadele alet ve makinaları bayi gübre bayi, üretici firma ve tohumluk bayisine 372 denetim gerçekleştirildi. Erzurum'da 79 adet yerüstü ve 16 yeraltı olmak üzere toplam 94 noktadan 3'er aylık periyotlar halinde numune alınmaktadır. 2025 yılında da 368 su numunesi alınarak bin 358 adet analiz yapıldı. İlimizdeki Organize Tarım Bölgesi ile ilgili Aziziye ilçesi Ağören ve Ilıca Mahallelerinde bulunan alanda karar kılınmış ve kurum görüşleri toplanmıştır. Müteşebbis heyeti oluşturulmuştur. Proje dosyası Bakanlığımıza sunulmuş, onaydan geçmiş ve Ocak 2026'da kesin yer seçimi toplantısı düzenlenmiştir" şeklinde konuştu. - ERZURUM