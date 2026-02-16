Erzurum iş dünyası küresel pazara açılıyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Johannesburg'daki stratejik temasların ardından yurda döndü. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörü için Afrika kapısını aralayan görüşmelerde yatırım fırsatları masaya yatırılırken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yeni rotayı çizdi: "Dört ana sektörde ihracat odaklı büyüme hamlesi başlatıyoruz."

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi çerçevesinde düzenlenen Güney Afrika programı sona erdi. ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında; Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gacıroğlu, TOBB Üst Kurul Delegesi Mehmet Melik Kaya, Genel Sekreter Osman Ömeroğlu ve 15 firma temsilcisinden oluşan heyet, Johannesburg'da yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Programın ilk etabında T.C. Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirleri Bengü Okur Erdoğan ve Hayrünnisa Karcı'nın rehberliğinde Güney Afrikalı 21 firma ile (B2B) birebir iş görüşmeleri yapıldı. Bölgedeki yerleşik Türk yatırımcılarla yapılan istişarelerde, pazarın sunduğu fırsatlar ve olası riskler detaylandırıldı.

Ticaret Odalarıyla Yatırım Zirvesi

Programın ikinci gününde heyet, 14 bin üyesi bulunan Johannesburg Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticaret köprüsünü sağlamlaştırmayı amaçlayan görüşmede; şirket kurulum süreçleri, vergi avantajları ve yatırım teşvikleri ele alındı. Oda yönetimi, Türk firmalarına bürokratik süreçlerde tam destek vereceklerini belirtti. Ardından, Güney Afrikalı Müslüman iş insanlarının çatı kuruluşu olan 5 bin üyeli Minara Ticaret Odası (Minara Chamber of Commerce) ziyaret edildi. Minara Yönetim Kurulu Başkanı Asgar Muhammed ile yapılan görüşmede, ortak girişimler ve stratejik ortaklıklar üzerinde duruldu.

Yeni Teknolojiler ve Ürünler Yerinde İncelendi

Güney Afrika'nın hızla gelişen kentsel dönüşüm ve yeni şehir projeleri, Erzurumlu firmalar için potansiyel bir pazar olarak değerlendirildi. Heyet, bölgede faaliyet gösteren bir Türk firmasının kentsel dönüşüm projesini şantiye sahasında inceledi. Yapılan teknik gezide, inşaat maliyetleri ve pazarın fiyat skalası analiz edilirken; sektördeki yeni teknolojiler, modern uygulama metotları ve inovatif ürün grupları da yerinde incelendi. Firmalarımız, küresel inşaat trendlerini yakından tanıma ve bu yenilikleri kendi üretim süreçlerine entegre etme noktasında önemli kazanımlar elde etti.

Başkan Özakalın: "Dört Ana Sektörde İhracat Atağı Başlıyor"

Güney Afrika temaslarını değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum firmalarının uluslararası rekabette daha aktif rol alacağını vurguladı. Önümüzdeki süreçte atılacak adımları paylaşan Özakalın, UR-GE projeleri kapsamındaki dört ana sektör için takvimi şu şekilde açıkladı: "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri: Güney Afrika sadece bir başlangıç; sektör temsilcilerini toplam 10 hedef ülkeyle buluşturacağız. Tarım ve Hayvancılık (Gıda): Sektör temsilcileriyle, 20 Nisan'da Fas'ta düzenlenecek Uluslararası Gıda Fuarı'nda yerimizi alacağız. Medikal ve Kozmetik: Güney Kore ile başlayan ihracat atağı, Rusya ve belirlenen diğer üç stratejik pazarla devam edecek. Mobilya ve Ahşap Ürünleri: Sektörel ticaret heyeti çalışmalarıyla üreticilerimiz için yeni pazar araştırmaları ve heyet ziyaretleri planlandı." - ERZURUM