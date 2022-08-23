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Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 112 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTS
Tavuk etiKg31,0052,5041,67HTS
İnek sütüKg5,506,766,70HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Ekonomi

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