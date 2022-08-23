Erzurum ekonomi haberleri | Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 112 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kaşar peyniri Kg 112,00 112,00 112,00 HTS Tavuk eti Kg 31,00 52,50 41,67 HTS İnek sütü Kg 5,50 6,76 6,70 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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