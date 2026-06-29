Erzurum Ekonomi Buluşmaları Gerçekleştirildi

ERZURUM EKONOMİ BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, 9 bakan yardımcısı ile birlikte Erzurum Ekonomi Buluşmaları'na katıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yapılan, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve iş dünyasının katıldığı programda konuşan Zeybekci, "Ekonomi Buluşmaları'ndan kastımız şudur; AK Parti bir istişare partisidir, bir müşavere partisidir. Fikirlerin müzakeresi ve fikri çerçevede yapılan değerlendirmelerle hakikate ulaşmayı esas alan bir siyasi harekettir. Bugün Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak bizler daha çok dinleyen taraftayız. Kısa bir dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi sunumunun ardından sizleri dinleyeceğiz. Bunu bir anlamda ön bilgilendirme, bir çerçeve sunumu olarak düşünebilirsiniz. 9 bakan yardımcımız da aramızda. Biz bugün özellikle dinlemek için buradayız. Bakan yardımcılarımız, sizlerin dileklerini, temennilerini, önerilerini ve şikayetlerini burada not alacak ve büyük ölçüde anında cevaplandıracaktır. Özel durumu olan, daha hassas meselelerini birebir paylaşmak isteyen katılımcılarımız için de dışarıda yine bakan yardımcılarımızın ekipleriyle birlikte oluşturulan masalarda görüşmeler yapılacaktır" diye konuştu.

'BİZİM TEMEL GÖREVİMİZ, DİNLEMEK VE AKTARMAK'

Toplantıda ifade edilen tüm konuların tek tek kayıt altına alınacağını belirten Zeybekci, "Bunlar yazılı hale getirilmekte, sınıflandırılmakta ve ilgili bakanlıklar ile kurumlara iletilmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu süreç takip edilmekte, sonuç alınana kadar da izlenmektedir. Bizim temel görevimiz; dinlemek, aktarmak ve takip etmektir. Bugüne kadar yaptığımız Ekonomi Buluşmaları'ndan farklı olarak Erzurum'da özel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Erzurum; iklimi, tarihi şartları ve zaman zaman yaşadığı ihmal süreçleri nedeniyle Türkiye'nin 3 bin dolardan 18 bin dolara yükselen milli gelir sürecinde hak ettiği gelişimi tam anlamıyla yakalayamamış olabilir. Ancak bundan sonra Erzurum'un çok daha farklı bir ivme yakalayacağına inanıyorum" dedi. Zeybekci'nin 'Dünya ve Türkiye Ekonomisi' başlıklı sonumu sonrası Erzurum iş dünyası sorunlarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı