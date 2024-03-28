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Erzurum'dan Şubat Ayında 1 Faydalı Model Başvurusu Yapıldı

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TÜRKPATENT Şubat ayı Faydalı Model başvuru verilerini yayımladı. Erzurum'dan Şubat ayında 1, bu yılın ilk iki ayı toplamında ise 2 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl başvuru sayısı düzeyinde Bölge illeri içinde Elazığ'ın ardından 2, ülkede ise 14'üncü sırayı aldı.

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından yapılan araştırmaya göre Şubat ayında Erzurum'dan 1, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 2, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 16, ülkede ise 210 faydalı model başvurusu yapıldı.

2024 yılının ilk iki ayında Erzurum'dan 2, KUDAKA istatistiki Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 18, ülkede ise 377 Faydalı model başvurusu kaydedildi. Erzurum'un 2 aylık düzeyde faydalı model başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 11.1'lik dilim oluşturdu.

Doğu'dan 4 İl başvuru yaptı

Bu yılın ilk iki ayında Doğu Anadolu Bölgesinden yalnızca 4 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Başvuru kaydedilen iller Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Malatya olarak bildirildi. Verilere göre Elazığ'dan 14, Erzurum'dan 2, Erzincan ve Malatya illerinden ise 1 faydalı model başvurusu gerçekleşti.

Erzurum 14'üncü sırada

Erzurum bu yılın ilk iki ayı kaydında faydalı model başvuru sayısı ölçeğinde 14'üncü sırada yer aldı. Ülkede faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Elazığ, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Samsun, Antalya, Balıkesir, Adana, Denizli, Tekirdağ, Eskişehir, Isparta, Aksaray, Çorum, Hatay, Kütahya, Muğla, Tokat, Yalova, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Niğde olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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