Erzurum'da Girişimcilik Eğitimi Gerçekleştirildi

Erzurum'da Girişimcilik Eğitimi Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile İŞKUR iş birliğiyle genç girişimcilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Programda etkili iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri ve CV hazırlama konuları ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları iş birliğiyle, İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü ortaklığında kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Programa; TOBB Erzurum KGK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları, TOBB Erzurum GGK Yönetim Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Dr. Mahire Emel Olgun, üniversiteden mezun olan ve eğitimine devam eden çok sayıda genç girişimci adayı katılım sağladı.

Sunumu gerçekleştiren Dr. Mahire Emel Olgun, şu başlıklar üzerinde durdu: İş arama sürecinde kendini tanıma, Etkili mülakat teknikleri, Doğru ve stratejik iş arama yöntemleri, TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının faaliyet ve çalışma alanları, Profesyonel CV hazırlama VE İŞKUR hizmet ve faaliyetlerine dair bilgilendirmeler.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Girişimci adaylarımızla verimli ve motive edici bir program gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ediyor, kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
